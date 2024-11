Tre serate sull'affido familiare

Tre serate a Lissone per avvicinarsi al mondo dell'affido familiare proposti da La Grande Casa, Tepee servizio affidi e dall'ambito territoriale di Carate Brianza.

L'affido familiare

Ci sono bambini e ragazzi che vivono situazioni difficili e famiglie che fanno fatica a crescere da sole i propri figli. In Lombardia si stima che ogni 2.000 abitanti ci siano 3 bambini che necessitano di un progetto di affidamento. L’affido può diventare per loro una possibilità di sostegno e cura, offerta da famiglie disponibili a dare una mano a tempo pieno o per alcuni momenti della settimana. Il Servizio Tepee propone un percorso di tre serate per avvicinare persone e coppie all’accoglienza come valore sociale per vivere in una comunità più aperta e solidale.

Tre serate informative

Il percorso sarà gestito dalle operatrici dell’equipe del servizio affidi che accompagnano stabilmente le famiglie affidatarie dal momento informativo, nel percorso di conoscenza e avvio dell’esperienza di accoglienza e per tutta la durate del progetto. Il servizio accompagna l’esperienza di affido di oltre 40 tra bambini e ragazzi, ma sono ancora molti quelli alla ricerca di qualcuno che possa accoglierli nella propria casa e dedicare loro tempo, attenzioni e affetto. Lo spirito che anima le serate è proprio questo, diffondere la cultura dell’affido e sensibilizzare la comunità locale e le famiglie del territorio, per far conoscere meglio il mondo dell’aiuto tra famiglie e dell’affido nelle

sue diverse forme. Nelle tre serate non si affronteranno però solo gli aspetti normativi e concreti, ma ci sarà spazio anche e soprattutto per le molte storie che in un percorso di affido si intrecciano e per i sentimenti e i vissuti che nascono e che si affrontano. Proprio per questo sarà possibile ascoltare anche l’esperienza e il punto di vista di chi ha vissuto o sta vivendo un’esperienza di affido.

Le esperienze

"Ho passato con Caterina e Stefano quasi tutta la mia vita. Certo, non rinnego i 3 anni passati con la mia famiglia, ma sono stati loro a crescermi. Sono due persone con un grandissimo cuore, che hanno sempre saputo consigliarmi la strada più giusta; indicandomi di chi potermi o non potermi fidare; mi hanno sempre sostenuto e seguito in quello che volevo fare ma senza quasi mai regalarmi nulla". "Mi hanno cresciuto loro, con la complicità di Ilaria e Sara, le loro due figlie. Con cui ho passato certi momenti indimenticabili. Ogni pomeriggio, ogni sera, Sara era lì con me a giocare, a farmi divertire e farmi capire quanto sia importante volersi bene e aiutarsi tra sorelle. Con Ilaria è stato diverso, avevamo alti e bassi ma le ho sempre voluto bene. È sempre stata un esempio da imitare. Sarebbero tanti gli aneddoti di cui parlare e che ancora oggi, ricordandoli, ci ridiamo e scherziamo sopra come quando a scuola dicevo che avevo “due mamme, due papà, quattro fratelli, otto nonni e un sacco di zii” e tutti mi guardavano come se fossi matta. Penso a quanto Caterina e Stefano abbiano fatto per me e per il mio bene. Si sono presi sulle spalle molti problemi in questi anni. Avrebbero potuto non farlo, ma hanno invece deciso di aiutare me e la mia famiglia, e da due anni anche la famiglia di Josef, un bimbo che viene a casa nostra tre pomeriggi e il sabato perché i suoi genitori sono in un momento difficile e ha bisogno di un po’ di momenti spensierati (anche se deve fare i compiti). Ne abbiamo passate tante e tante altre, spero, ci aspettino. È per questo che li ringrazio infinitamente. Sono anche riuscita a fare pace con la mamma che si è allontanata e ora la incontro con piacere. Sono certa che anche io ho un preso pian piano preso una parte speciale del loro gran cuore".

Il calendario delle serate sull'affido familiare

Per saperne di più è possibile partecipare al corso o scrivere a Tepee. Le serate si terranno presso la sede del Servizio Affidi Tepee, in via Matteotti 156 a Lissone, secondo il seguente calendario:

 Giovedì 14 novembre: l’affido è la storia di due famiglie

 Giovedì 21 novembre: l’affido è una storia collettiva

 Giovedì 28 novembre: l’affido non è solo una storia di adulti.