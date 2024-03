Tre tonnellate di pneumatici abbandonati a Cesano Maderno

Tre tonnellate di pneumatici abbandonati a due passi dalla piattaforma ecologica di Cesano Maderno, al confine con Bovisio Masciago.

L’assessore Tarraso cerca i colpevoli

Sono state rinvenute decine di pneumatici in via Fabio Massimo, sul confine tra Cesano Maderno e Bovisio Masciago. L’assessore all’Ambiente, Manuel Tarraso spiega: “Il preventivo per la rimozione è stato approvato e a breve sarà messo a calendario l’intervento. Sono in corso inoltre verifiche sull’origine dell’abbandono”.

Stop alle discariche abusive

Questo caso specifico è tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì 26 marzo. In merito, il capogruppo di Forza Italia, Michele Santoro, ha presentato un'interpellanza: “Tale genere di rifiuti, oltre ad essere dannoso per l’ambiente, porta un ulteriore degrado in una zona già interessata da vari episodi di abbandono. Vorrei capire se siano stati individuati i responsabili e quando l’Amministrazione abbia intenzione di rimuoverli".