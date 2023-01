Tredici scatti per raccontare il 2023

Il 2023 raccontato attraverso gli scatti di Paolo Sangalli, 56enne desiano, grande appassionato di fotografia.

Tra le sue fotografie ce n'è anche una di Desio

Il 2023 raccontato attraverso gli scatti di Paolo Sangalli, 56enne di Desio, grande appassionato di fotografia. Tredici fotografie in tutto, raffiguranti le bellezze della natura e anche della città, come quella posta a rappresentazione del mese di ottobre, che raffigura due foglie autunnali immortalate nel parco vicino al cimitero che insieme alla Villa Tittoni è uno dei suoi luoghi preferiti da fotografare in città.

"Dal 2016 realizzo questi calendari con l'obiettivo di invitare il pubblico a guardare ciò che ci circonda e che è vicino a noi con una prospettiva differente e cambiando il nostro punto di vista", spiega Sangalli.

Natura e fotografia sono le sue due più grandi passioni

Oltre ad essere un appassionato di fotografia, il 56enne desiano è anche un grande amante della natura, soggetto che sceglie spesso di immortalare nei suoi scatti, soprattutto immagini di montagne: