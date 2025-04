Non solo sport e divertimento, anche cultura e amicizia al triangolare di calcio dedicato agli Esordienti 2013, ospitato al campo sportivo comunale di Cesano Maderno gestito dal Molinello Calcio di patron Florio Zanaga.

Triangolare di calcio, scende in campo l'inclusione

Fair play protagonista

L’obiettivo del "Triangolare di calcio per l’inclusione", questo il nome esatto dell’evento organizzato da Akira Yoshida, ex giocatore della Nazionale di calcio a 5 del Giappone che vive in Italia dal 2004, e Franco Colace, dirigente del Fucina Muggiò, era quello di promuovere l'integrazione e l'inclusione dei giovani giapponesi attraverso lo sport. Ed è stato raggiunto nelle partite che hanno visto scendere in campo, in un clima di grande fair play, all’insegna della passione e della condivisione, Molinello Calcio, Fucina Muggiò e Selezione Japan.

La festa dopo le partite

Al termine delle gare, spazio alla festa in onore della Selezione Japan, accolta da un caloroso applauso da parte del pubblico e delle altre squadre. A suggellare l'evento, la consegna ai giocatori alla Selezione Japan, da parte del presidente Florio Zanaga, delle sciarpe ufficiali del Molinello Calcio, un gesto per sottolineare l'importanza dello sport come strumento di unione tra culture diverse.