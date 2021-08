Triuggesi in bicicletta fino a Roma

Ce l'hanno fatta, sono arrivati a Roma in bicicletta. Il Tregasio Cycling Team ha festeggiato i dieci anni di fondazione con una pedalata fino alla Capitale. Il gruppo, composto da 12 associati, è partito il 25 agosto.

Tregasio-Roma in bicicletta

Un’esperienza incredibile quella hanno vissuto 12 soci del «Tregasio Cycling Team», primo e unico gruppo ciclistico amatoriale del territorio, che ha l’obiettivo di alimentare la passione per la bicicletta e generare un buon livello di socializzazione. Una pedalata, suddivisa in quattro tappe, per un totale di 700 chilometri da Tregasio a Roma. Sono partiti mercoledì 25 agosto, alle 8, da piazza Bai a Tregasio.

Tregasio Cycling Team

"All’inizio eravamo soltanto un gruppo di cinque o sei amici che pedalavano in maniera amatoriale, alcuni neofiti - racconta il presidente, Stefano Chitti - Col tempo si è creata una bella sintonia e abbiamo pensato di aggregarci ad altri gruppi ma non ne abbiamo trovati. Così, con un po’ di impegno, ci siamo informati e abbiamo organizzato la società, che esiste ufficialmente dal 22 novembre 2011: un gruppo di amici senza velleità agonistiche. In poco meno di due anni abbiamo superato le venti unità. In dieci anni c’è stato un andirivieni di persone ma lo zoccolo duro è sempre rimasto: ad oggi contiamo trenta associati, la maggior parte sono del comune ma abbiamo anche amici che provengono da Besana, Vimercate e Merate. Abbiamo avuto anche delle donne, che abbiamo accolto con tanto piacere, ma poi sono prevalsi gli impegni famigliari".

Le attività del gruppo

Per il Tregasio Cycling Team le pedalate domenicali sono un must: «Il primo anno abbiamo organizzato soltanto pedalate amatoriali, poi qualcosa anche di agonistico - spiega il presidente - Abbiamo trascorso bei momenti di aggregazione e siamo diventati sempre più amici. Abbiamo attivato la pagina Facebook e un gruppo Whatsapp: per la Tregasio-Roma ci siamo iscritti anche a Instagram. L’evento ha avuto una buona visibilità sul territorio e per questo abbiamo coinvolto alcuni enti pubblici e privati e aziende locali. In particolare vorremmo ringraziare gli sponsor Banca di Credito Cooperativo della Valle del Lambro, Fumagalli Danilo - prodotti ortofrutticoli, Mape costruzioni, Agrati manufatti in cemento, Devero Hotel, Mlm - arredamenti. Per l’occasione abbiamo realizzato una speciale divisa che abbiamo indossato durante il percorso e che riporta i loghi di tutti gli sponsor".

In bicicletta verso la Capitale

All’evento hanno partecipato, come detto, 12 associati e 2 autisti che hanno seguito il gruppo con un van e un furgone. Questo per dare tutta la debita assistenza meccanica e garantire lo svolgimento in piena sicurezza.

"In questi ultimi anni il team, grazie anche a queste iniziative, è cresciuto sia sotto un profilo aggregativo e sociale, sia numerico - sottolinea il presidente - Questa pedalata Tregasio-Roma è una prima esperienza, una cosa nuova anche per noi: sicuramente è un bello stimolo, una cosa che magari i nostri associati non avrebbero mai fatto. Siamo partiti col botto ma volevamo che il traguardo dei dieci anni del nostro Team avesse un significato simbolico: andare nella capitale, dal Papa". Il rientro è previsto per oggi, domenica 29 agosto 2021. "Questa per me è una passione e lo faccio perché mi dà molto" conclude il presidente Chitti.

Tregasio Cycling Team a Roma davanti al Colosseo