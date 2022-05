Triuggio rinnova l'amicizia con i "gemelli" francesi

il benvenuto

Accolta in paese una delegazione di 22 cittadini provenienti da Fismes grazie al Comitato Gemellaggi.

Un'amicizia che si è rinnovata, quella tra i triuggesi e i "gemelli" francesi grazie al Comitato Gemellaggi.

Gemelli francesi

I gemelli francesi sono ripartiti lunedì, dopo un fine settimana trascorso accanto alle famiglie triuggesi. Grazie al Comitato Gemellaggi, l’associazione che promuove iniziative per la socializzazione internazionale dei cittadini di Triuggio con altre città europee, presieduta da Mauro Beccalli, dal 1999 è attivo il patto di gemellaggio tra il Comune di Triuggio e quello di Fismes, un grazioso borgo situato nel nord della Francia a circa 120 chilometri da Parigi.

L'arrivo della delegazione da Fismes

La delegazione da Fismes è arrivata venerdì sera, accolta dalle famiglie triuggesi che hanno organizzato per loro un fine settimana ricco di iniziative. Nella giornata di sabato i «gemelli» francesi hanno avuto l’occasione di visitare la città di Como, con tappa al museo didattico della seta, pranzo sul lago organizzato per il gruppo e gita in battello fino alle località di Cernobbio, Moltrasio e Torno, per poi concludere il pomeriggio con una passeggiata nel centro di Como. Programma libero, invece, nella giornata di domenica 1 maggio, trascorsa con le famiglie per poi ritrovarsi nel tardo pomeriggio nella sala comunale presso la sede della Polizia locale per l’incontro istituzionale con il Comune e i discorsi delle autorità. Non potevano mancare la cena e la serata insieme al ristorante come da tradizione. Un’amicizia che, dopo la lontananza degli ultimi due anni causata dalla pandemia, finalmente nei giorni scorsi si è potuta rinnovare.

Il presidente Mauro Beccalli

"E' stata una bella esperienza, soprattutto è stata molto gradita la visita al museo della seta di Como e il giro in battello per ammirare le famose ville della città tra cui quella di George Clooney - racconta il presidente del Comitato Gemellaggi, Mauro Beccalli - Dopo la giornata libera, ci siamo ritrovati nel tardo pomeriggio di domenica per un momento istituzionale nella nuova sala comunale sopra la Polizia locale. Lì c'è stato uno scambio di doni, tra cui gli omaggi di libri anche della Banca di Credito Cooperativo Valle del Lambro, e i discorsi delle autorità. Abbiamo concluso la giornata al ristorante con torta a tema, è stata una piacevole serata". La delegazione era composta da 22 cittadini di Fismes, piccolo borgo francese gemellato con Triuggio dal 1999: "Purtroppo per due anni non abbiamo potuto fare nulla - spiega il presidente del Comitato Gemellaggi - Quest'anno abbiamo voluto fortemente questo incontro sia noi che i nostri gemelli francesi e abbiamo potuto rinnovare la nostra amicizia. Il prossimo anno andremo a Fismes".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da ieri, martedì 3 maggio 2022.