Terzo posto per Il Rifugio al Trofeo nazionale cori d'Italia

Un brillante terzo posto per il Coro Il Rifugio - Città di Seregno nel Trofeo nazionale cori d’Italia, la terza edizione della manifestazione per cori maschili all’esame di una giuria di grandissimo spessore, composta da musicisti provenienti da diverse regioni italiane.

L'evento - organizzato dall’Associazione nazionale dei direttori di coro italiani di Arco, insieme al Comune di Ledro in Trentino - ha visto la partecipazione di ventitré gruppi, provenienti da Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Le esibizioni di concorso degli undici sodalizi iscritti alla competizione si sono svolte a Locca di Ledro: le corali si sono esibite anche in quattro diversi concerti dislocati nella valle: a Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca e Pieve.

"Il Trofeo nazionale è una vetrina per tutti i cori che vi partecipano - spiega il presidente Sergio Molteni - Il percorso di preparazione al concorso è stato un po’ faticoso, ma alla fine è stato appagante, emozionante e ricco di soddisfazioni. Abbiamo conosciuto tantissime nuove persone e ascoltato molti gruppi corali. Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo, che rappresenta il frutto del nostro impegno, della nostra passione per la musica e del percorso di crescita intrapreso in questi anni, anche grazie al nostro maestro Fabio Triulzi".