Tamponi all'ospedale di Vimercate, dopo la lunga di coda di questa mattina la situazione migliora

Aggiornamento

Questa mattina il lungo serpentone di auto dirette al drive è arrivato fino all'uscita della Tangenziale Est di Vimercate Centro.

AGGIORNAMENTO DELLE 12: E' in lento ma costante miglioramento la situazione del traffico attorno alla zona dell'Ospedale di Vimercate. Dopo i disagi che si sono registrati questa mattina a causa del lungo serpentone di auto degli utenti in attesa di fare il tampone al drive through del nosocomio, la viabilità sta lentamente tornando alla normalità.

Gli operatori sanitari stanno gestendo una mole di lavoro davvero notevole: solo ieri sono stati processati al drive di Vimercate ben 1500 tamponi. E oggi le premesse non sono diverse. Insieme al personale medico sono al lavoro anche gli operatori volontari della Protezione Civile e le Forze dell'ordine che questa mattina hanno lavorato a lungo per coordinare e far defluire il traffico cittadino.

Troppa gente in fila per il tampone, viabilità in tilt nella zona dell'ospedale a Vimercate

Il problema è sempre lo stesso: i tamponi. La macchina sanitaria è in affanno a causa della troppa richiesta e ormai le code nei centri tampone si registrano un po' ovunque.

Non fa eccezione il drive through dell'Ospedale di Vimercate che in questi ultimi tre giorni ha registrato afflussi sopra la media che hanno causato non pochi disagi, anche alla circolazione.

Anche questa mattina, martedì 4 gennaio, le code si sono formate già intorno alle 8. In poco più di un'ora il lungo serpentone di auto dirette al drive dell'ospedale è arrivato fino all'uscita della Tangenziale Est di Vimercate Centro, paralizzando di fatto un tratto della viabilità urbana. Polizia locale e Protezione Civile sono ovviamente al lavoro sul posto per coordinare il flusso di auto.

Al lavoro senza soste

Insomma la richiesta di tamponi continua ad aumentare, tanto che in questi giorni Asst Brianza ha allestito all'ospedale di Vimercate un secondo punto tamponi proprio per far fronte al grande afflusso di gente. Non solo, il personale del drive sta lavorando senza soste: basti pensare che ieri, lunedì 3 gennaio, gli ultimi tamponi sono stati fatti alle 21.