Contestazioni

FdI contesta i cachet, la Lega i campi della Sport week. Rossi: «Tanti investimenti negli impianti»

Acceso dibattito e roventi polemiche sul costo degli eventi nel cartellone di Seregno Città europea dello sport. In assise Samuele Pallavicini (Fratelli d’Italia) ha snocciolato le spese della Giunta: 74mila euro (più Iva) per sei eventi, in aggiunta a 26mila euro per Federica Pellegrini, già campionessa di nuoto.

Troppe spese per i vip dello sport. In Consiglio (ancora) polemiche

In totale «116mila euro per avere personaggi importanti, con una media di 15mila euro per ciascuno. Non sono contrario allo sport e all’organizzazione degli eventi, sono favorevole a qualsiasi iniziativa che porti in alto il nome di Seregno, ma potevano costare meno. Non penso che Fabio Capello (ospite senza compenso, ndr.), con tutto quello che ha vinto, valga meno di chi ha preso 26mila euro. So che c’è stato l’aiuto degli sponsor, ma potevano pagare altro. Eventi bellissimi, ne parlano tutti, ma tanto, troppo costosi, mentre ci sono impianti sportivi pessimi, come nei parchi di San Carlo e Caduti di Nassiriya: richiedono manutenzione da anni e finora non si è ancora visto nulla».

Pallavicini ha lamentato che «chi è venuto non ha raccontato Seregno», sottolineando di contestare «come sono stati spesi i soldi ed è triste».

Tutt’altro che tenero Luca Tommasi, capogruppo di Forza Italia, dai banchi della minoranza: «Peccato che Pellegrini abbia richiesto un onorario altissimo e ha anche presentato il proprio libro: questo mi indigna, è inaccettabile. Gli sponsor? Li paghiamo con le nostre bollette».

Nella Lega Edoardo Trezzi ha criticato la Giunta per gli investimenti nelle strutture temporanee della Sport week, come il campo da padel «a cifre folli e stratosferiche. Si facciano gli investimenti per strutture che durino nel tempo al servizio della collettività». Pollice verso anche sulle condizioni dei campi da tennis («imbarazzanti») e del centro natatorio nel centro sportivo della Porada.

La maggioranza ha respinto le censure

La maggioranza di Centrosinistra ha respinto le censure degli avversari: «Le iniziative hanno dei costi e hanno l’intento di evidenziare dei valori», ha dichiarato Renato Minotti del Partito Democratico, per Samuele Tagliabue (Scelgo Seregno) «anche le cose che non sono fatte di mattoni possono rimanere nel cuore delle persone», in risposta a Trezzi.

Appassionato l’intervento dell’assessore allo Sport, Paolo Cazzaniga, che ha richiamato «lo sforzo dell’Amministrazione per coinvolgere a costo zero altri ospiti grazie agli eventi delle Federazioni sportive e la Città europea dello sport è un’occasione per valorizzare le associazioni sportive. L’ultimo impianto sportivo coperto costruito era il PalaSomaschini, inaugurato nel 1995, non ne ricordo altri prima delle tensostrutture di via Otto Marzo e si è dovuti intervenuti anche per riparare i danni del maltempo» delle scorse estati.

Anche il primo cittadino, Alberto Rossi, ha preso la parola per evidenziare che «la cifra per gli eventi culturali di maggior rilievo, faccio cenno a La Milanesiana e al Circolo delle 12 lune, della Città europea dello sport e della Sport week vale l’1,5 per cento del bilancio. La nostra Amministrazione rivendica l’idea che ci siano eventi che regalano emozioni, bellezza, attraggono persone da fuori città. Con le sue risposte, Federica Pellegrini ha fatto del bene alla nostra comunità. Abbiamo investito molto negli impianti sportivi, poco meno di otto milioni di euro e nella variazione di Bilancio di luglio ci sarà attenzione anche ai campetti» da sistemare.

«Siete permalosi o in malafede, avete risposto con cose che non c’entrano niente - è stato l’epilogo della discussione per voce di Pallavicini - Non ho mai contestato i campetti in sabbia» per la Sport week. «Ripeto: non credo che sia il modo giusto di spendere i soldi, ci sono ospiti che sono venuti gratis. Ho chiesto via pec la specifica dei costi dei cachet e non mi è arrivata».