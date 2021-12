Troppi contagi e quarantene, annullato lo spettacolo al Cineteatro di Concorezzo

Verrà riprogrammato

Al momento sono circa 150 i positivi mentre i non positivi ma in sorveglianza attiva o in isolamento sono oltre 400.

L'Amministrazione comunale di Concorezzo ha comunicato, nelle ultime ore, che lo spettacolo previsto per domani al Cineteatro San Luigi di Concorezzo è stato annullato.

Troppi contagi, annullato lo spettacolo al Cineteatro di Concorezzo

A rendere nota la cancellazione è stato il sindaco, Mauro Capitanio.

"Ci spiace comunicare che, considerando l'aumento dei casi di positività e dei provvedimenti di quarantena che stiamo registrando a Concorezzo, soprattutto per garantire la sicurezza delle famiglie e per rispetto dei tanti bambini che non avrebbero potuto partecipare, l'attesissimo spettacolo di Lorenzo Baglioni in programma per domani 28 dicembre al Cineteatro San Luigi viene annullato".

I dati aggiornati

La decisione è arrivata dunque per rispetto nei confronti dei tanti bambini che si trovano in quarantena: secondo i dati diffusi dal primo cittadino sul territorio comunale ci sono al momento circa 150 positivi mentre i non positivi ma in sorveglianza attiva o in isolamento sono oltre 400.

Lo spettacolo di Lorenzo Baglioni era stato annunciato nei giorni scorsi sempre dal Comune: ad ingresso libero fino ad esaurimento posti verrà ovviamente riprogrammato nei prossimi mesi.