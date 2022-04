Trova contanti e una lista della spesa fuori dall'ufficio, l'appello di un assicuratore di Vimercate. Pietro Usuelli sta cercando la persona che ha smarrito le banconote.

Una lista della spesa e alcune decine di euro. Questo è ciò che è stato ritrovato da Pietro Usuelli, titolare dell’agenzia di assicurazione "Allianz" di via Vittorio Emanuele 46, a Vimercate, a pochi passi dal suo ufficio lo scorso 29 marzo.

"Era tardo pomeriggio e stavo rientrando in sede dopo aver concluso alcuni appuntamenti - spiega Usuelli - Sul marciapiede poco fuori dal mio ufficio ho trovato un foglio bianco e non ho potuto fare a meno di notarlo. Quando l’ho raccolto mi sono accorto che al suo interno c’erano delle banconote. A quel punto mi sono guardato in giro per capire se fosse caduto a qualcuno, ma la via era praticamente vuota e nessuno mi ha potuto aiutare".