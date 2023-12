Trova per strada una busta di Natale con i soldi, appello per rintracciare il proprietario

Da quando, la mattina della Vigilia di Natale, camminando per strada ad Agrate di rientro dalla spesa, ha trovato per terra quella busta non si dà pace. Al suo interno un biglietto di auguri e, soprattutto, una discreta somma in contanti. Da giorni sta cercando di risalire alla proprietaria.

Il ritrovamento

A lanciare l'appello, prima attraverso i social e poi utilizzando tutti i canali possibili, è stata la nuora dell'anziana.

"Da quando ha trovato quella busta mia suocera non si dà pace - racconta - E' accaduto la mattina della Vigilia ad Agrate, lungo via Mazzini nei pressi di un negozio di abbigliamento (all'altezza dell'incrocio con via don Minzoni, ndr). Quando io e mio marito, suo figlio, siamo arrivati da lei per il pranzo, nella sua casa di Agrate, ci è subito venuta incontro mostrandoci quella busta nera. Ci ha raccontato di averla trovata per strada poco prima. All'interno ci sono il classico messaggio di auguri natalizi e un bel po' di soldi. All'esterno anche un pezzo di nastro adesivo che lascia pensare che fosse attaccata ad un pacco di Natale, forse indirizzato ad un nipote. L'ipotesi più probabile è che la persona proprietaria possa averla persa mentre scendeva o saliva da un'auto".

"E' giusto che torni nelle mani del proprietario"

"Dobbiamo rintracciare il proprietario - ha subito detto l'anziana a nuora e figlio - E' giusto che il regalo torni nelle sue mani, non sono soldi miei".

L'appello attraverso media, social e parrocchia

E così, come detto, la nuora si è data da fare, facendo prima la cosa più semplice.

"Non sono di Agrate, ma mi sono subito iscritta ai gruppi Facebook del paese dove ho postato l'appello con la foto della busta. Naturalmente non ho citato né il nome riportato sul biglietto né, tantomeno, la cifra contenuta. In tanti mi hanno aiutato rilanciando l'appello e suggerendomi altri canali. E così mi sono anche rivolta alla parrocchia ottenendo che i sacerdoti lanciassero a lavoro volta un appello durante le messe di questi giorni. Purtroppo al momento non abbiamo avuto riscontri".

La donna ha naturalmente segnalato quanto accaduto anche ai Carabinieri e alla Polizia locale, ma al momento anche presso le forze dell'ordine nessuno si è fatto vivo.

"Penso che si possa trattare di una persona che abita nella zona del ritrovamento o che si sia recata lì in visita a qualche parente - ha proseguito la nuora - Confido che, con il passaparola e anche attraverso il vostro articolo, si possa risalire al proprietario. Sarebbe un giusto lieto fine anche per mia suocera che da giorni non si dà pace e tratta quella busta come una reliquia. Non ha alcuna intenzione di tenere quei soldi per sé".

Chi avesse informazioni utili può scrivere una e-mail a clericibetta@gmail.com oppure a redazione@giornaledivimercate.it

Naturalmente chi dovesse rivendicare la busta dovrà dimostrare di esserne il proprietario citando il contenuto del biglietto e l'esatto importo in contanti.