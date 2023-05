Trova un portafoglio pieno di contanti e lo restituisce al proprietario grazie ai social

Bel gesto di generosità ieri sera, giovedì 4 maggio 2023, a Concorezzo. Giuseppe Mirgaldi ha trovato un portafoglio pieno di contanti ed è risalito al proprietario grazie a un appello lanciato sui social. In tarda serata la consegna.

Protagonista dello splendido gesto di generosità è stato il concorezzese Giuseppe Mirgaldi, che nella serata di ieri ha pubblicato sulla propria pagina Facebook e su quella del paese un portafoglio pieno di contanti, trovato nella zona industriale di Concorezzo.

"Stavo camminando in via dell'Artigianato e ho trovato il portafoglio - ha spiegato Giuseppe - Al suo interno c'erano circa 150 euro in contanti, oltre ovviamente a tutti i documenti e alle carte di credito".

Considerata l'importanza del contenuto, l'uomo ha deciso di lanciare un vero e proprio appello social, cercando il legittimo proprietario del portafoglio, in modo da poterglielo consegnare al più presto.

Missione compiuta. Nel giro di pochi minuti, infatti, si è scatenato un vero e proprio "tam-tam" mediatico sulla pagina social del paese. La segnalazione è arrivata anche al proprietario del portafoglio, Gennaro Orbinato.

"Il signor Gennaro mi ha contattato ed è venuto a recuperare il portafoglio - continua Giuseppe Mirgaldi - Dopo avermi ringraziato si è anche offerto di lasciarmi una ricompensa, ma io non me la sono sentita. Entrambi facciamo gli operai e sappiamo quanto possano essere importanti nel bilancio quotidiano anche cifre relativamente piccole come i circa 150 euro presenti all'interno del portafoglio. Non ho quindi mai avuto nessun dubbio e sono orgoglioso di avergli restituito il portafoglio così come l'ho trovato".