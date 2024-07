Trova una busta con dei soldi e li porta alla Polizia

Quando si dice, davvero una brava persona... onesta e dal grande senso civico. Un robbianese, pochi giorni fa, ha trovato per strada una busta con 290 euro in contanti e senza pensarci l'ha subito consegnata al comando di Polizia locale di Giussano. C'è tempo un anno per reclamare il denaro, passato quel tempo, i soldi andranno all'onesto cittadino che li ha trovati.

Il ritrovamento per strada

Ha dimostrato un grande senso civico il robbianese che ha trovato una busta con dei soldi e li ha consegnati immediatamente al comando di Polizia locale di Giussano.

Protagonista di questo nobile gesto un cittadino di mezza età, che nei giorni scorsi, il 2 luglio, mentre camminava in via Dante, ha notato una busta bianca per terra. Incuriosito, probabilmente pensando che si trattasse di documenti, l’ha presa, l’ha aperta e all’interno ha trovato 290 euro in contanti, in diversi tagli.

La consegna alla Polizia locale

Senza pensarci troppo e mosso da uno spiccato senso civico, ha quindi deciso di consegnare la busta con tutto il contento, agli agenti di Polizia locale di Giussano.

Il ritrovamento sul territorio comunale è stato verbalizzato ed è stato inserito nell’elenco degli oggetti smarriti, che sono pubblicati all’albo pretorio.

Un anno, per reclamarne la proprietà

L’eventuale proprietario che ne ha diritto, potrà presentarsi a ritirarli presso l’ufficio della Polizia locale in piazzale Aldo Moro, entro un anno dalla pubblicazione.