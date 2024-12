Trova una lettera a Babbo Natale e chiede aiuto per risalire al bambino che l'ha scritta

Domenica 8 dicembre, mentre rientrava a casa, a Cesano Maderno, ha notato un palloncino giallo a terra, sul marciapiede. Attaccato al filo, un biglietto arrotolato.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Trova una lettera a Babbo Natale

Davide Maggioni ha raccolto il palloncino e ha srotolato il biglietto: “Era una letterina per Babbo Natale - spiega - Scritta da un bambino, o da una bambina, chissà. Mi piacerebbe scoprirlo: vorrei rendere questo Natale ancora più speciale per lui o per lei”. Maggioni, che è l’amministratore della pagina Facebook “Cesano Maderno News”, che conta 9144 membri, ha subito lanciato l’appello social:

"Ho trovato qualcosa di speciale oggi: un palloncino con una letterina a Babbo Natale. Nella letterina c’è la lista dei regali che un bambino o una bambina ha chiesto per Natale. È davvero un gesto dolcissimo e mi piacerebbe tanto riuscire a rintracciare questo piccolo/a per regalargli uno dei doni che ha scritto nella sua lista”.

"Voglio esaudire un desiderio"

Il cesanese si augura che il suo appello giri il più possibile in modo che se qualcuno riconosce la lettera o il bambino che l’ha scritta, glielo possa fare sapere. L'obiettivo è esaudire almeno un desiderio del piccolo.

L'autore (o l'autrice) della letterina dovrebbe avere un fratello che si chiama Tommaso e una sorella che si chiama Camilla. O meglio, così fa intendere la lettera. "Ciao Babbo, come stai? Tutto bene? Io sto bene e sto prendendo dei bellissimi voti, soprattutto nelle verifiche. Mella pagella guarderò poi…”. Segue la lista dei regali e, a giudicare dall'elenco, il piccolo ha pensato anche ai membri della sua famiglia. Tra le richieste, un walkie-talkie, una macchinina telecomandata, una pentola con i manici staccabili, un calzascarpe e delle penne cancellabili.