Trovato con la droga in auto e in casa, arrestato 31enne

Sequestrati cocaina, ecstasy e hashish, l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora.

I Carabinieri della Stazione di Varedo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 31enne italiano, residente a Bovisio Masciago, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti, i militari nel transitare lungo corso Milano, a Bovisio Masciago, hanno notato un’autovettura, con targa straniera, che procedeva nella direzione opposta di marcia. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente svoltato, insospettendo i militari.

Trovato con cocaina, hashish ed ecstasy, arrestato 31enne

Raggiunta l’auto, di fronte ai Carabinieri il conducente sin da subito si è mostrato particolarmente nervoso nelle fasi di identificazione tanto da rafforzare l’idea degli uomini dell’Arma di approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare. Il controllo del veicolo ha permesso di rinvenire: 7,5 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e tre confezioni di sostanza da taglio del tipo mannite. In seguito a quanto trovato in auto, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del 31enne. Qui hanno ritrovato ulteriori dosi per: 3 grammi di cocaina; 69 grammi di hashish; 2 grammi di MDMA in pastiglie (ecstasy); 0,5 grammi di MDMA in polvere (molly); e 2,5 grammi di cocaina rosa. Oltre alle sostanze stupefacenti sono stati recuperati anche due bilancini di precisione e materiale utile al suo confezionamento.

Per il 31enne disposto il giudizio direttissimo

Dell’arresto è stata data comunicazione al Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, che ha predisposto giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e la presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria per la firma. Tutto il materiale è stato sequestrato, e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.