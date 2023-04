Truffa dello specchietto: anziano costretto a prelevare 680 euro

Un 80enne di Giussano è stato raggirato mentre andava al cimitero: con la solita scusa dello specchietto rotto è stato costretto a prelevare per ben due volte, consegnando al truffatore 680 euro.

Truffato con la solita scusa dello specchietto rotto. E costretto a prelevare soldi per ben due volte. Vittima, un anziano di 80 anni, di Giussano che giovedì mattina (6 aprile) è stato abilmente raggirato da un truffatore mentre andava al cimitero, a Robbiano.

La solita scusa, abilmente messa in scena, che è costata davvero cara all’anziano. E' dovuto andare alle poste di via De Gasperi, scortato dal truffatore.

«Mio padre avrebbe voluto chiamare i vigili, ma il truffatore è stato molto abile, gli ha detto che sarebbe finito nei guai avvertendo la Polizia locale e l’ha persuaso ad andare a prendere i soldi in posta - continua la figlia - l’ha accompagnato all’ufficio postale, scortandolo in auto, fino in via De Gasperi. Una volta lì, mio padre è entrato e ha prelevato una prima volta 350 euro, e gli ha dato i soldi. Ma non sono bastati ed è tronato una seconda volta a prelevare, altri 330 euro».

La denuncia ai carabinieri

Un raggiro ben studiato e ben riuscito che ha fruttato al malvivente 680 euro, senza alcuna fatica. Purtroppo la tecnica è sempre la stessa e le vittime sempre persone sole, di una certa età.

«Mio padre era mortificato per quanto accaduto, tutti i giorni va al cimitero e prima d’ora non era mai successo nulla di simile, forse è stato curato. Su quella via che porta al cimitero capita spesso di trovare auto ferme in attesa forse di mettere in atto la solita truffa. Abbiamo voluto raccontarlo per avvisare, soprattutto gli anziani. Siamo andati anche dai Carabinieri per fare denuncia».