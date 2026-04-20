Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, nel centro di Briosco per una fuga di gas.
Tubi del gas tranciati durante i lavori, paura in paese
Il problema, secondo quanto ricostruito, sembrerebbe dovuto a dei condotti del gas che sarebbero stati tranciati da parte degli operai che stavano lavorando per la posa della fibra ottica nella zona di piazza della chiesa, via Cavour e via Beato Angelico.
Le parole del sindaco
A confermarlo anche il sindaco Antonio Verbicaro, che ha al contempo spiegato come i tecnici siano al lavoro per ripristinare la situazione
“Durante i lavori della fibra i soliti “guastatori” hanno recato l’ennesimo danno danneggiando i tubi del gas – ha spiegato il primo cittadino – Sono a lavoro i tecnici per riparare il danno e poi sarà ripristinata la circolazione. Invito la cittadinanza ad avere ancora un po’ di pazienza”.