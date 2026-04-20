Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, lunedì 20 aprile, nel centro di Briosco per una fuga di gas.

Tubi del gas tranciati durante i lavori, paura in paese

Il problema, secondo quanto ricostruito, sembrerebbe dovuto a dei condotti del gas che sarebbero stati tranciati da parte degli operai che stavano lavorando per la posa della fibra ottica nella zona di piazza della chiesa, via Cavour e via Beato Angelico.

Le parole del sindaco

A confermarlo anche il sindaco Antonio Verbicaro, che ha al contempo spiegato come i tecnici siano al lavoro per ripristinare la situazione