Tulipani e narcisi in arrivo nel Regno di San Giorgio

San Giorgio, frazione di Biassono, come un piccolo regno olandese. E' l'iniziativa che intende mettere in campo il sangiorgese Massimo Luca Silva, che ha scritto una lettera al sindaco, Luciano Casiraghi, che riportiamo.

Tulipani e narcisi a San Giorgio

"Buongiorno sindaco - esordisce Massimo Luca Silva direttamente dalla città di Hamm (Westfalia) dove vive e lavora - Con la presente intendo ringraziare Lei e la Giunta comunale per le belle decorazioni natalizie che avete allestito anche in San Giorgio. Sebbene su Facebook alcune persone hanno fatto osservare che i cuori rossi ricordano più San Valentino che il Natale, mi permetto invece di dire che i cuori rossi sono veramente un giusto elemento adatto anche al periodo natalizio. In una società italiana ricca di odio, di femminicidi, di violenza sessuale e fisica, di bullismo e comunque di disprezzo per il prossimo perché di cultura o di origini diverse o perché politicamente la pensa diversamente, è bello quindi vedere un simbolo di affinità, di rispetto, di comprensione e di amore".

I cuori rossi di Natale

"Al mondo con le sue guerre e il "suo odio" è giusto mandare un messaggio diverso anche se fatto con le luminarie - aggiunge Silva - I cuori rossi ricorderanno pure San Valentino, ma prima di tutto ricordano "amore" in ogni senso e in ogni direzione. Mi auguro che a queste belle decorazioni il prossimo anno vengano aggiunti cuori di diverso colore e che quelli rossi vengano allestiti in altre vie creando così in pochi anni un mare di cuori in tutto il territorio comunale. E se in alcuni luoghi non possono essere appesi, possono sempre essere posizionati al suolo permettendo così a più persone di farsi un autoscatto a fianco di un bel cuore, ogni anno di colore diverso. Quindi per il Natale 2025 oltre a cuori rossi spero di vedere altri cuori, magari iniziando con il verde che, se non erro, è il colore della stella alpina del suo partito".

San Giorgio piena di fiori

"La informo che per ora ho portato a San Giorgio già 150 bulbi tra tulipani e narcisi che saranno interrati da mia sorella in centro paese. Altri ne arriveranno nei mesi successivi. Inoltre la informo che tramite whatsapp farò partire da Biassono una campagna contro la droga e il degrado, promossa da Babbo Natale Italiano. Se avrà successo non lo so, però so che cercherò di promuoverla meglio per il Natale 2025. Auguro a lei alla sua famiglia e a tutta l'Amministrazione e maestranze del Comune di Biassono delle feste ricche di armonia. P.S.: a titolo informativo il 21 dicembre "la Regina Irma" ha compiuto 5 anni di regno" conclude il sangiorgese Massimo Luca Silva.