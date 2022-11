Tumore al seno: l'importanza della prevenzione. Se ne parla a Briosco

La diagnosi precoce ricopre un ruolo fondamentale nella lotta contro il tumore al seno: secondo i dati forniti dall’IRCCS Ospedale San Raffaele, «nelle donne tra i 50 e i 70 anni, la mammografia con cadenza biennale può ridurre la mortalità fino al 40 per cento. Mentre, nelle donne tra i 40 e i 50, sottoporsi a una mammografia annuale può ridurre il tasso di mortalità fino al 20 per cento».

E’ quindi da non perdere la serata organizzata a Briosco dalla locale associazione «Il sorriso di Teresa» per questa sera, giovedì 3 novembre.

Appuntamento questa sera

«L’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nel trattamento e cura del tumore al seno» il titolo scelto per l’incontro che conta sul patrocinio del Comune di Briosco e sulla collaborazione di Cab Polidiagnostico e del Giornale di Carate. A partire dalle 20,30, nella sala consiliare del Municipio di via Roma, il tema sarà affrontato da due esperti: la senologa Alessandra De Scalzi parlerà di diagnosi precoce mentre Paolo Godina, biologo nutrizionista e direttore generale di Cab Polidiagnostico, si concentrerà sul rapporto tra cibo e prevenzione. L’ingresso è libero.

Una collaborazione vincente

La sinergia tra «Il sorriso di Teresa» - nata nel 2018 dall’impegno del marito e dei famigliari di Teresa Perego, la negoziante brioschese scomparsa nell’ottobre dell’anno precedente a soli 44 anni - e Cab è stata alla base anche di un’altra iniziativa: in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, quello di ottobre, ben 110 donne hanno potuto sottoporsi a mammografia ed ecografica gratuitamente, esaurendo tutti i posti disponibili in soli tre giorni.