Tumore "inoperabile", ma non all'ospedale di Vimercate: nuova vita per un'80enne

Intervento chirurgico a quattro mani, all’Ospedale di Vimercate, su una paziente oncologica complessa, affetta da una recidiva di un tumore al colon. Un tumore che era stato considerato inoperabile.

Invece l'operazione è stata eseguita, è riuscita perfettamente e, a due settimane dall’intervento la paziente è stata dimessa, in ottime condizioni.

Protagonisti dell’intervento il dottor Christian Cotsoglou, direttore della Chirurgia Generale, e il dottor Gianfranco Deiana, primario dell’Urologia: la loro esperienza è un esempio virtuoso dell’approccio multidisciplinare della medicina moderna.

La paziente, Maria, 80 anni, residente a Truccazzano, era giunta come detto a Vimercate con una recidiva tumorale.

L’estensione della recidiva ed il suo coinvolgimento di strutture anatomiche importanti hanno portato a considerare il caso inoperabile per lungo tempo, poiché si temeva potesse compromettere in modo definitivo la sua funzionalità renale e la sua capacità deambulativa.

A Vimercate, invece, il caso è stato immediatamente discusso da più specialisti: chirurgi, urologi, oncologi, radiologi, patologi.

“Insieme - proseguono i due specialisti - è stato deciso di percorrere la strada dell’asportazione chirurgica, in quanto unica sede di ripresa di malattia tumorale, non passibile per la sua posizione di altri interventi locali (come quello radioterapico). Tale decisione è stata successivamente condivisa con i responsabili della Nefrologia e della Neurologia”.