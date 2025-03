Un musical per raccogliere fondi e sostenere le attività dell'associazione Acto Lombardia, che si occupa di informazione e prevenzione dei tumori ginecologici.

Tumori ginecologici, la «battaglia» parte da Giussano

L'associazione che ha sede a Giussano ed è presieduta dalla giussanese Alessia Sironi, che ha vinto il cancro dopo una dura battaglia, già dal 2020 ha avviato una collaborazione con il Comune - poco dopo la costituzione del gruppo nel 2018 - e ora, nuovamente si consolida questo sostegno, con il patrocinio dell’Amministrazione a favore dell'iniziativa in programma il 29 marzo, al teatro Ideal di Varedo.

La storia di Alessia Sironi è una di quelle storie che emozionano e fanno riflettere, poichè dimostrano quanta forza e determinazione sono necessarie per non scoraggiarsi e affrontare le avversità che la vita ci mette davanti.

Alessia, insegnante, che ha appena compiuto 50 anni, per ben due volte si è trovata davanti il tumore, prima al seno e poi al collo dell'utero. Ha dovuto affrontare momenti difficili e pieni di paura, ha dovuto rinunciare alla maternità, ma ha anche voluto aiutare le altre donne, che si trovano o si sono trovate nella sua stessa situazione e trasformare quanto le è capitato in impegno sociale, creando l'associazione «Acto onlus».

«L’associazione è nata nel 2018: insieme ad altre 4 pazienti che come me hanno vissuto il tumore, abbiamo deciso di creare un gruppo di sostegno per altre donne, che spesso si trovano da sole ad affrontare il percorso della malattia - ha spiegato Sironi - Al momento siamo in 80 iscritte ad Acta Lombardia, una costola dell’associazione nazionale Acta, che si occupa di tumori ginecologici. Siamo tutte donne mancanti di una parte di femminilità importante, molte in giovane età. Scopo della nostra associazione oltre a sensibilizzare su questo tipo di tumori e promuovere la prevenzione è anche quello di creare momenti di incontro e di sostegno, organizzando sedute di psico oncologia, sessioni di yoga, arte terapia, incontri di bellezza per truccarsi e prendersi cura di sè: sentirsi più femminili è molto importante nel gestire la guarigione».

Una associazione molto attiva

L’associazione in questi anni ha fatto un grande lavoro di promozione entrando nelle scuole, partecipando ad eventi insieme alle ragazze della Virtus Giussano.

«Sensibilizzare le ragazze, ma anche i ragazzi è molto importante, ecco perchè portiamo avanti diverse campagne anche di prevenzione e di screening per l’HPV - spiega Sironi - entriamo nelle scuole, ma anche negli ospedali di tutta la Lombardia per avvicinare donne che combattono contro i tumori ginecologici. La battaglia non è mai finita, ma fare rete e sentirsi vicine, aiuta nella gestione di tutto il percorso».

Acta Lombardia vuole anche allargare il suo raggio d’azione, così da avere maggiore visibilità e sostegno.

«L’evento organizzato per il 29 marzo è l’occasione per farci conoscere, ma soprattutto per raccogliere fondi che possano garantire alle pazienti dei percorsi di sollievo alla malattia».

Appuntamento dunque è per il 29 marzo con il musical «The Ghost, l’amore per sempre». Per prenotare www.teatroidealvaredo.it oppure su ciaotickets, o presso la cartoleria Mauri di via Umberto a Varedo.