Proseguiranno anche nel mese di settembre i turni serali della Polizia Locale di Concorezzo. L’iniziativa, prevista dalla Giunta Capitanio per potenziare il controllo del territorio nel periodo estivo, ha preso il via a luglio per disincentivare episodi di schiamazzi e disturbi della quiete pubblica che nei mesi estivi diventano più frequenti.

Turni serali della Polizia locale anche a settembre. Capitanio "Grazie agli agenti per la disponibilità"

“In queste settimane di inizio dell’attività serale abbiamo verificato come sia importante questo servizio per un presidio mirato della città- ha precisato il sindaco Mauro Capitanio-. L’estensione dell’orario di lavoro degli agenti del Comandante Adamo si è rivelato, infatti, un buon deterrente per situazioni di disturbo della quiete pubblica già note. Il lavoro su questo fronte non è certamente finito e la riconferma di questo servizio serale ha come obiettivo proprio quello di potenziare questo genere di attività della Polizia Locale. Si tratta di una risposta concreta alle richieste dei residenti, soprattutto della zona del centro. Un ringraziamento agli agenti per la disponibilità dimostrata su questo fronte, soprattutto in queste settimane di lavoro intenso dovuto anche alle incombenze relative alle elezioni e al Gran Premio”.