"Tuteliamo i ragazzi all'uscita da scuola"

L'appello lanciato in Consiglio comunale dagli esponenti della lista "Biassono Civica".

I consiglieri comunali della lista "Biassono Civica" lanciano un appello: "Tuteliamo i ragazzi all'entrata e uscita da scuola".

E’ l’appello lanciato dai consiglieri comunali di "Biassono Civica", Mariacristina Schiatti e Nicoletta Cesana, oggetto dell’interrogazione sulla viabilità intorno alla scuola media presentata in Consiglio comunale. "Negli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche si verifica un considerevole e caotico aumento del traffico veicolare - hanno spiegato in Aula - in particolare, l’attuale uscita in uso dal cancello di via don Minzoni è particolarmente pericolosa per l’alto numero di ragazzi che escono dall’edificio scolastico, molti anche in bicicletta, immettendosi direttamente sulla pubblica via. Problematica già nota anche alle precedenti Amministrazioni. Già da diverso tempo, inoltre, il Consiglio di Istituto ha avanzato la richiesta di aprire il cancello pedonale che immette nei giardinetti che si trovano in via Adua, angolo via Galilei, quale risoluzione maggiormente idonea all’uscita in sicurezza degli studenti. Chiediamo pertanto di conoscere le intenzioni dell’Amministrazione comunale e se vi sono altri progetti per tutelare l’incolumità dei nostri studenti".

La risposta dell'assessore

"Già la precedente Amministrazione, in uno studio, aveva evidenziato una lieve intensificazione del traffico - ha risposto l’assessore all’Istruzione, Ilaria Rivolta - Poi, con il Covid, ci sono gli ingressi scaglionati e tre accessi al plesso. Pertanto non si ravvisa la necessità di un ulteriore ingresso". "Non siamo soddisfatti perché la nostra richiesta non è stata accettata" ha risposto Schiatti.