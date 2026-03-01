Tutta la carriera a servizio della città, il comandante va in pensione

Quarant’anni, l’intera carriera lavorativa, dedicata ad Agrate Brianza.

Il comandante della Locale va in pensione

Terminerà formalmente il 31 marzo, ma di fatto si concluderà nei prossimi giorni, con la fine di febbraio, la pluridecennale esperienza alla guida della Polizia locale di Agrate del comandante Gioacchino Lorenzo. Per lui la più che meritata pensione è alle porte. Una carriera fatta di fedeltà, passione e umanità. Con la possibilità di osservare Agrate da un punto di vista privilegiato, vivendo i cambiamenti sociali, economici e politici.

Tutta la carriera al servizio di Agrate

Ora è tempo di dismettere quella divisa che Gioacchino Lorenzo ha portato con orgoglio per quarant’anni, guardarsi alle spalle e tracciare un bilancio.

“Un bilancio assolutamente positivo – tiene subito a precisare il comandante – Tutto ha avuto inizio il 2 maggio del 1986, il mio primo giorno di lavoro qui ad Agrate. Ero stato assunto attraverso un concorso. Ricordo che all’epoca non sapevo quasi dove fosse Agrate. Mi presentai in Comune con il “Tutto Città” in mano”.

Gli inizi

Mai probabilmente avrebbe immaginato che quella sarebbe diventata la sua seconda casa, spesso anche la prima.

“Fui assunto come vigile messo – prosegue nel racconto – All’epoca gli agenti erano 4, con il vigile capo Angelo De Simone. Il sindaco era Giovanni Villa”.

Comandante dal 1996

Dal 1993 Gioacchino Lorenzo è diventato istruttore vicecomandante e dal 1996 ad oggi ha assunto il ruolo di comandante. Ad oggi guida un corpo composto da 13 agenti e 2 impiegati amministrativi.

Ha visto passare ben 5 sindaci

Ben cinque i primi cittadini che il comandante ha visto passare. Oltre a Giovanni Villa, Franco Mattavelli, Adriano Poletti, Ezio Colombo e l’attuale Simone Sironi.

“Ho sempre avuto ottimi rapporti di stima e rispetto reciproco con tutti i sindaci e gli amministratori. Tutte persone preparate e di grande spessore umano – tiene a sottolineare il comandante – In particolare con Simone Sironi si è da subito creato un ottimo rapporto. C’è grande stima e fiducia. Ci basta uno sguardo per capirci. A lui devo tanto”.

Un pensiero speciale dedicato a don Mauro Radice

E poi, il rapporto con i sacerdoti. A partire dallo storico parroco don Nemesio Farina, fino all’attuale don Matteo Galli, passando per gli altri sacerdoti con un pensiero particolare per don Mauro Radice, morto a causa del Covid nell’aprile di 5 anni fa, a cui il comandante riserve un ricordo speciale e commosso:

“Di don Mauro porterò sempre con me il sorriso e la bontà d’animo”.

“In 40 anni ho visto Agrate cambiare”

Un punto di vista privilegiato, come detto, quello del comandante, che in 40 anni ha visto letteralmente cambiare il paese.

“Quando arrivai erano gli anni del boom, della Star con 3mila dipendenti, del centro direzionale Colleoni appena nato – prosegue – I residenti erano 12.500 e altrettanti erano gli addetti nelle aziende del paese. Da allora è cambiato tanto. Sono successi tanti fatti belli e brutti. Ho sempre cercato, però, di non cambiare il mio approccio, di mettere la divisa a disposizione dei cittadini. Ed è quello che ho voluto trasmettere anche ai miei agenti”.

Un impegno e una presenza costanti su un territorio di certo non facile, anche e soprattutto dal punto di vista viabilistico e delle tante arterie congestionate.

Il periodo del Covid

Tanti i bei ricordi, più sicuramente di quelli brutti, che naturalmente non sono mancati. Dalla perdita di persone care, tra le quali anche amministratori, come il sindaco Adriano Poletti, ai recenti e durissimi anni del Covid.

“Un periodo scioccante – aggiunge – Io e i mie agenti ci siamo messi a completa disposizione, in prima linea senza giorni e orari di riposo, collaborando con la Protezione civile, le Forze dell’ordine, soccorritori e le altre associazioni”.

“Porterò con me il ricordo di tante persone”

“Questi 40 anni sono volati – conclude il comandante – Ad Agrate mi sono trovato benissimo. Porterò con me il ricordo delle tante persone che ho incontrato e soprattutto di quelle che ho potuto aiutare”.

E ora incomincia una nova vita, con più tempo per sé e per la famiglia, a cominciare dagli adorati nipotini.

Le parole del sindaco Sironi: “Grazie per quello che ha fatto e per come lo ha fatto”

Di seguito il messaggio per il comandante della Polizia locale, Lorenzo Gioacchino, scritto e letto dal sindaco Simone Sironi in occasione della festa per il pensionamento.