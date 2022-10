Tutte le iniziative di ottobre, un programma che coinvolge i quartieri di Desio. Il sindaco, Simone Gargiulo: "Un programma di grande varietà che crea aggregazione e socialità".

Un mese di ottobre ricco di eventi

Un mese di ottobre ricco di eventi. Soddisfatto il sindaco, Simone Gargiulo: "Ci tengo a sottolineare la ricchezza degli eventi che abbiamo messo in campo per la cittadinanza – commenta il primo cittadino – Abbiamo un programma dalla grande varietà dell’offerta, spaziando dallo sport, alla musica, dalla cultura fino al turismo. Per noi è davvero bello collaborare con le associazioni che operano nei vari quartieri di Desio per creare eventi di aggregazione e socialità".

Domenica concerto a conclusione della festa patronale

Domenica 8 ottobre in Basilica alle 21 si terrà il concerto a conclusione della festa patronale curato dal Coro Città di Desio, dal Coro LabGiovani, Coro Santuario del Crocifisso e Corpo Musicale Pio XI. La la Miniera di Pio Mariani il 9 e 10 ottobre ospiterà la mostra micologica, mentre il 15 ottobre, dalle 17 alle 23, nelle vie e nelle piazze della città si terrà l’evento "Desio Divino", un percorso enogastronomico organizzata dalla Pro Loco Desio. "L’iniziativa Desio Divino è una camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco, coinvolgendo i commercianti locali. Sarà possibile assaggiare i vari vini in diverse postazioni poste in città e si concluderà con una cena all’oratorio della Beata Vergine Immacolata. Questa collaborazione coi commercianti è un punto di partenza per ulteriori progetti comuni", commenta l’assessore Samantha Baldo.

Iniziative in biblioteca e festa in via Lampugnani

Un mese ricco anche per la biblioteca cittadina, che propone diversi momenti di lettura e sensibilizzazione come il "Coltivare lettori» del 14 ottobre e "Nati per leggere" il 21 ottobre per i bambini dai 0 a 5 anni, fino al Mercatino del Libro usato il 30 ottobre, organizzato in collaborazione con i commercianti di via Lampugnani. Il 15, il 22 e il 29 ottobre alla Casa Saveriana si terrà, invece, il corso di presepismo. Il 30 ottobre, infine, in piazza Conciliazione e nelle vie Lampugnani e Sovicana, dalle 8 alle 20, è in programma la festa di Halloween, con la Contrada Dugana.