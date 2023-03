Tutti a scuola in bicicletta o a piedi: aria meno inquinata grazie agli studenti

Settimana sostenibile, a Desio tutti a scuola a piedi o in bicicletta. Un'iniziativa che ha coinvolto i diversi plessi cittadini e che ha registrato una notevole adesione.

Tutti a scuola a piedi o in bicicletta: Desio promuove la mobilità sostenibile

Con la primavera è arrivata anche l'iniziativa "Tutti a scuola a piedi o in bici". Un tema a cui in più occasioni i diversi comprensivi di Desio hanno mostrato di essere sensibili. Nella settimana della mobilità sostenibile, AbcDesio, affiliata a Fiab Italia, ha organizzato delle giornate che hanno coinvolto centinaia di studenti, invitando i genitori a lasciare l'auto a casa. C’è stato un grande viavai di piccoli ciclisti grazie agli incontri promossi dai volontari nelle scuole primarie e in alcune secondarie di primo grado, interessate all'iniziativa.

Un impegno in difesa dell'ambiente

Gli alunni sono stati invitati a salutare l’arrivo della bella stagione andando a scuola a piedi, in bici, in monopattino (i più grandi) come impegno personale per salvaguardare e difendere l’ambiente. Scopo dell’iniziativa è stato quello di promuovere la bicicletta come il mezzo ideale per i brevi tragitti come può essere quello di casa-scuola e instaurare una sana abitudine a muoversi in modo sostenibile, salutare, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria. Alunni e insegnanti hanno risposto con entusiasmo e creatività predisponendo delle attività durante tutta la settimana.