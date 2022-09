Venerdì 7 ottobre alle 21 al Cineteatro Nuovo di Arcore va in scena "Femmine saccenti". Una commedia musicale che promette tanto divertimento ma soprattutto che ha finalità benefiche.

Tutti a teatro per l'Oncologia di Vimercate

Il ricavato della vendita dei biglietti (15 euro il corso dell'ingresso) servirà infatti per acquistare un nuovo dispositivo, da donare all'Oncologia Medica dell'ospedale di Vimercate, per prevenire l'alopecia causata dal trattamento antiblastico.

L’idea è venuta all’Associazione Claudio Colombo che ha poi pensato alla realizzazione: ne è nata una rappresentazione teatrale che rivisita una tra le più conosciute commedie di Moliere, ambientata però negli anni '60.

L'associazione a fianco dell'Oncologia da diversi anni

L’Associazione Claudio Colombo per l’Oncologia Onlus infatti opera da anni a fianco dell’Oncologia di Vimercate. Sin dall’inizio della sua attività, ha cercato sempre di mettere in campo risorse per il sostegno dei malati e delle famiglie in aspetti quali quelli psicologici, sociali, comunicativi, per l’assistenza e l’ambiente di cura.

Inoltre l’Associazione garantisce stabilmente da anni il supporto ad alcuni progetti come ad esempio lo Sportello Psicologico, che offre un supporto psicologico a pazienti, familiari e

operatori sanitari, ma anche il progetto HuCare ( www.hucare.it ), con la formazione del personale medico, infermieristico e amministrativo per gli aspetti relazionali e comunicativi con le persone malate di tumore e i loro familiari. Senza dimenticare lo Sportello Previdenziale e di Supporto Sociale, per un aiuto concreto per l'accessibilità ai trattamenti e alle necessità previdenziali.

(foto archivio)