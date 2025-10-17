Tutti alla Festa della Castagna, sognando un nuovo record

Tutto pronto per la 42esima edizione della Festa della Castagna, ad Agrate Brianza.

La Festa della Castagna

Due giorni di festa lungo via Ferrario e in piazza Santa Maria (accanto alla Cittadella della Cultura) con il gruppo cittadino del Cai. Si incomincia domani, sabato 18 ottobre, dalle 14 fino alle 19. Per poi proseguire domenica 19 dalle 9 alle 19.

Non solo caldarroste

Una festa ricca… con protagoniste le caldarroste, ma anche molto altro da bere e da mangiare. E, soprattutto, con la seconda edizione della “Tooorta Cai”, la torta più lunga di Agrate.

C’è un record da battere

Lo scorso anno alle ragazze del Cai era venuta l’idea di creare un dolce che diventasse simbolo della festa e che puntasse ad un record. La misurazione ufficiale, fatta dal sindaco Simone Sironi, era risultata di 4 metri e 22 cm. Quest’anno l’obiettivo, naturalmente, è di fare meglio ancora puntando ai 5 metri. Ad effettuare la misurazione nel pomeriggio di domenica, alle 15.30, sarà sempre il primo cittadino.

Sempre domenica pomeriggio è prevista l’esibizione del Civico corpo musicale di Agrate la banda municipale, truccabimbi e palloncini.