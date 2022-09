Tutti alla festa di Simpatiche Zampette organizzata dal Giornale di Vimercate

La gara è conclusa, la classifica ormai è definita... ma al momento non ve la sveliamo. Quel che è certo che anche quest’anno sono state tante le foto inviate e tanti anche i coupon recapitati alla redazione del Giornale di Vimercate per l'edizione 2022 della gara di Simpatiche Zampette.

Sabato la festa organizzata dal Giornale di Vimercate

Ed ora vi aspettiamo sabato prossimo, 17 settembre, dalle 17, per una festa imperdibile con tanti premi per i partecipanti alla gara di "Simpatiche Zampette" e un ricco buffet offerto a tutti coloro che vorranno partecipare.

Una festa aperta a tutti

Una festa aperta a tutti, anche a coloro che hanno inviato la foto del loro amico senza partecipare alla gara a punti. Portatevi anche amici e conoscenti! L’appuntamento è nella splendida location di "Beverly dogs", a Burago, in località Cascina Magana, immersa nel verde.

Premi ricchissimi

Come detto, sul fronte dei premi, ogni anno "Simpatiche Zampette" si supera grazie ai nostri generosissimi sponsor e partner.

I premi settimanali

Ricchissimi i premi settimanali che hanno contraddistinto questa bellissima edizione del concorso. "Groom toelettatura" ha messo a disposizione ogni settimana un buono del valore di 20 euro da spendere nel negozio di via Rota 6/a, a Vimercate. Stesso valore anche per il buono offerto da "Beverly dogs", pensione, allevamento e non solo di Burago (Cascina Magana 2/a) da utilizzare per i servizi di pensione o anche per i corsi offerti. Il Giornale di Vimercate e i nostri partner hanno anche pensato però anche ai padroni.

Ed ecco quindi in più il buono settimanale da 20 euro da utilizzare nel negozio di parrucchiere "Jean Claude Biguine" di via Vittorio Emanuele II, 46, a Vimercate.

I premi finali

I tre partner offrono anche ricchissimi premi finali che verranno consegnati alla festa di sabato. Il vincitore assoluto, ossia l’animale che ha totalizzato il maggior numero di voti, riceverà per sé e per il proprio padrone tre buoni del valore complessivo di ben 750 euro: 300 euro di "Groom", 300 di "Beverly dogs", 150 di "Jean Claude Biguine". Per il secondo classificato: 200 euro di "Groom", 200 di "Berverly dogs" e 100 di "Jean Claude Biguine". Per il terzo: 100 ciascuno "Groom» e «Beverly dogs", 50 "Jean Claude Biguine". E ancora, dal quarto al decimo posto, buoni dei primi due sponsor da 50 euro ciascuno; 20 dal terzo sponsor.

La classifica finale e la festa

La classifica definitiva, come dicevamo, verrà svelata solamente il giorno della festa che si terrà nella sede di "Beverly dogs" a Burago, e sarà aperta a tutti i partecipanti, ai loro padroni e a coloro che vorranno accompagnarli.

Buffet con aperitivo gratuito per tutti

Con una novità importante. Si terrà infatti per la prima volta di sabato, il 17 settembre, dalle 17. A tutti verrà offerto un ricco aperitivo. Vi aspettiamo.