Tutti di corsa per aiutare le famiglie in difficoltà con la "StraVillasanta"

Solidarietà

L’appuntamento, organizzato dal "Gruppo podistico villasantese", è per domenica 21 novembre, dalle 8.30 per le iscrizioni e alle 9.30 per la partenza, in piazza Martiri della Libertà a Villasanta

Si scrive "StraVillasanta", si legge una corsa podistica che strizza l’occhio alla beneficenza con un aiuto concreto all’associazione "San Vincenzo de Paoli", il sodalizio, guidato in paese da Pinuccio Fumagalli, che da oltre trent’anni aiuta le famiglie villasantesi in difficoltà economica.

Una corsa tra le bellezze del Parco

La corsa, che celebra la voglia di stare insieme, ma anche lo sport, mantiene il suo splendido percorso tra i colori dell’autunno nel Parco di Monza. L’appuntamento, organizzato dal "Gruppo podistico villasantese", è per domenica 21 novembre, dalle 8.30, per le iscrizioni e alle 9.30 per la partenza, in piazza Martiri della Libertà.

Un luogo che simboleggia il cuore del paese scelto per rendere sempre più centrale il ruolo dei villasantesi anche se poi gran parte della corsa si svolgerà all’interno del parco come alcune manifestazioni precedenti: in tanti ricorderanno la corsa serale estiva partita con lo stesso sponsor tecnico "Affari & Sport".

Costo di iscrizione 8 euro

Come di consueto la manifestazione, il cui costo d’iscrizione è di soli 8 euro, ha uno scopo benefico. Il ricavato sarà infatti devoluto all’associazione San Vincenzo di Paoli, il sodalizio di volontari villasantesi che aiuta le famiglie del paese in difficoltà economica.

Soddisfatti e pieni di entusiasmo Elio Riboldi e Paolo Pizzaballa, rappresentanti del sodalizio che hanno presentato l’evento durante la conferenza stampa organizzata giovedì scorso in Municipio, alla presenza del sindaco Luca Ornago e di Lorenzo Galli, consigliere comunale con delega allo Sport.

"Tanta voglia di ripartire"

"La voglia di ripartire e di lasciarci alle spalle la pandemia è tanta - ha spiegato Riboldi - E’ possibile iscriversi alla corsa sul sito otc-srl.it o entro il 17 novembre presso il negozio Affari&Sport di Villasanta. Ai primi quattrocento iscritti andrà un omaggio: quest’anno abbiamo pensato di regalare un telo in microfibra".

Sabato si parte con "Donne in corsa"

Ben 18 i premi in palio per le varie categorie, suddivisi nel campionato non competitivo villasantese e intersociale non compettivo. Ai partecipanti verrà anche fornito il cronometraggio ufficiale con microchip Otc. Completa il trittico sportivo anche l’allenamento di Natale, in programma il 18 dicembre prossimo e la prima edizione di "Donne in corsa" in programma per sabato 13 novembre.