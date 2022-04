Il programma

Classico corteo e deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti per la Libertà.

Trascorsa la Pasqua la Brianza si prepara a commemorare un'altra ricorrenza, quella del 25 Aprile.

Tutti gli appuntamenti del 25 Aprile a Desio

A Desio la giornata si preannuncia ricca di appuntamenti. Si parte alle 9 con il ritrovo dei partecipanti al corteo che partirà da piazza Giovanni Paolo II per arrivare fino il cimitero. Qui alle 9.30 ci sarà la santa messa alla Cappella dei caduti, cui seguirà alle 10.15 la sfilata in corteo per le vie della città. In particolare verranno percorse le vie Rimembranze, Diaz, Boccaccio per arrivare poi al Parco della Resistenza dove ci sarà la consueta deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti per la Libertà.

Il corteo proseguirà poi il suo percorso lungo via F.lli Cervi, Corso Italia, piazza Conciliazione, via Pio XI, via S. Pietro e via Lombardia.

Nel corso della mattinata si terranno anche i discorsi commemorativi del sindaco di Desio Simone Gargiulo, del Presidente di ANPI, Oriano Tagliabue e del Presidente Intesa, Giuseppe Cattaneo.

Alla cerimonia sarà presente anche il Corpo Musicale Pio XI Città di Desio.

In caso di pioggia la manifestazione avrà luogo in Sala Pertini, presso il Municipio di via Gramsci.