Tutti in bicicletta per imparare le regole della strada. Grande successo per l'iniziativa "Bike4School", organizzata per sensibilizzare i più piccoli a prestare attenzione ai pericoli della strada. L'evento è stato organizzato martedì mattina all'Istituto comprensivo di Busnago e Roncello.

"Bike4School": strade più sicure

Sensibilizzare i più piccoli a prestare attenzione ai pericoli della strada. La scuola non è solo importante per studiare sui libri, ma anche per sapere come comportarsi nella vita di ogni giorno. Per questo l’Istituto comprensivo di Busnago con il patrocinio gratuito dei Comuni di Busnago e Roncello, ha organizzato la splendida iniziativa “Bike4School”. A dare volontariamente il proprio contributo sono stati la Polizia stradale di Arcore, la Polizia locale di Busnago, la Federazione Italiana Ciclismo, la Fsa di Busnago e la Decathlon di Busnago.

La prevenzione sulle strade

A partecipare invece, tutti i bambini delle classi quarte, che martedì da metà mattinata fino a pomeriggio inoltrato sono stati vigili e attenti per ascoltare i suggerimenti degli esperti. Il parcheggio antistante la scuola primaria si è trasformato in una normale, ma in miniatura, strada di paese con cartelli e strisce pedonali. I piccoli studenti sulle biciclette dovevano prestare attenzione ai loro coetanei sia in bici che a piedi, mentre i pedoni ai mezzi in circolazione.

Le regole per i piccoli ciclisti

Se un pedone sta per attraversare la strada deve guardare con attenzione a destra e a sinistra che non arrivi nessuno e se arriva, assicurarsi che questo gli dia la precedenza. Se un ciclista si sta avvicinando alle strisce pedonali deve assicurarsi che nessuno sia in procinto di attraversare la strada e in caso contrario, se ci fosse, fermarsi e dare sempre la precedenza. Un’iniziativa importante, che aiuterà i bambini ad essere preventivi quando circoleranno in strada. Dopo tutto non è importante solo per i guidatori conoscere i segnali stradali e le regole della strada, ma anche per chi circola a piedi, in bici, in monopattino. I pericoli sono sempre tanti e avere gli occhi aperti, così come essere preparati ad ogni evenienza, permettere di evitare spiacevoli fatti.