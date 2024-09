Tutti svegli con la Ueicap: in 750 di corsa per le vie di Vimercate

Una "Ueicap ran" da 10. Tante infatti sono le edizioni della pazza corsa all’alba, per le vie di Vimercate, che ormai da due lustri caratterizza l’inizio di settembre. Un vero e proprio bagno di partecipanti per la manifestazione podistica non competitiva, diventata ormai un appuntamento tradizionale della città, organizzata dall’associazione "De ran clab", che si è tenuta nella primissima mattinata di oggi, sabato 7 settembre.

In 750 al via all'alba

Ben 750 le persone che alle 6 si sono presentate ai nastri di partenza, in piazza Roma, per poi affrontare, ciascuno secondo le proprie capacità e la propria preparazione fisica, i 6 chilometri tra le vie del centro e le aree versi limitrofe. Con un obiettivo ben preciso: raggiungere il traguardo, sempre in piazza Roma, per una meritatissima colazione offerta dagli organizzatori e dagli sponsor.

Un’edizione riuscita al meglio nonostante lo spauracchio della pioggia dei due giorni precedenti e del fango che ha costretto gli organizzatori ad una modifica parziale del percorso.

La soddisfazione degli organizzatori

Grande soddisfazione per i tanti volontari scesi in campo guidati dal nuovo presidente di "De ran clab", Carmelo Torrito, che proprio in occasione della decima edizione ha raccolto il testimone lasciato da Marco Brambilla.

I vincitori

Alla fine a tagliare il traguardo per primo è stato Mohammed Lamiri di Missaglia, seguito da Pietro Bertani di Arcore e da Marco Corneo di Merate. Prima tra le donne, invece, Alessia Colnaghi di Vimercate.

Ad aggiudicarsi il premio messo in palio dal Giornale di Vimercate (un abbonamento annuale alla versione digitale sfogliabile) per il primo transitato sul ponte di San Rocco è stato Marco Ferri.