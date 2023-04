Desio si appresta a celebrare il 78° Anniversario della Liberazione organizzando una serie di momenti commemorativi.

Tutto pronto a Desio per le celebrazioni del 25 Aprile

Martedì 25 aprile 2023 è in programma la cerimonia istituzionale alla presenza del Primo Cittadino. La giornata prenderà avvio alle ore 9 in piazza Giovanni Paolo II, per poi proseguire con la formazione di un corteo verso il cimitero di via Rimembranze, dove sarà celebrata alle 9.30 la Santa Messa presso la Cappella dei Caduti.

Alle 10.15 si sfilerà per le vie Rimembranze, Diaz, Boccaccio e Parco della Resistenza, dove sarà depositata una corona d’alloro al monumento dei Caduti per la Libertà. Si proseguirà lungo via Fratelli Cervi, Corso Italia, Piazza Conciliazione, via Pio XI, via San Pietro e via Lombardia.

La cerimonia istituzionale, alla quale sarà presente il Corpo Musicale Pio XI Città di Desio e a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini, si concluderà presso la sede ANPI di Desio, sempre in via Lombardia, dove dalle 10.45 inizieranno i discorsi commemorativi dedicati alla ricorrenza del 25 Aprile a cura del Sindaco Gargiulo, del Presidente Intesa fra Associazioni d’Arma e di Combattenti Reduci Walter Attisani e del Presidente ANPI di Desio Oriano Tagliabue. In caso di pioggia la manifestazione avrà luogo in Sala Pertini presso il Palazzo Comunale, ingresso da via Gramsci.

L'importanza di riflettere e trasmettere temi e valori alle nuove generazioni

“Questa vuole essere un’occasione di festa, condivisione e incontro, che ci consente di riflettere su temi e valori della nostra storia, da ricordare e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni – sottolineano il Sindaco Simone Gargiulo e l’Assessore alla Cultura Samantha Baldo - È a loro che dobbiamo passare il testimone dell’importanza di portare avanti il significato profondo del 25 aprile: quello della libertà e della democrazia, conquistate con il sacrificio della vita di tanti donne e uomini”.

Le iniziative dell'Anpi

Due le iniziative organizzate dall'Anpi di Desio in occasione del 78° anniversario della Liberazione.

Con il Patrocinio del Comune di Desio, si svolgerà venerdì 21 aprile alle ore 21 l’iniziativa "Ci chiamano Ribelli", in coro per la Festa della Liberazione, a cura della Corale Bilacus, in programma presso la Sala Pertini.

Mentre dal 21 al 25 aprile sarà visitabile anche la mostra "Donne e uomini della Resistenza e della Guerra di Liberazione" in calendario in Sala Levi (via Gramsci) in memoria di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni condizione, seppero mettere i valori di Pace, Libertà e Giustizia al di sopra di ogni cosa, persino dell’incolumità propria e dei propri cari.

L'inaugurazione si terrà venerdì 21 aprile alle ore 10, con la partecipazione di Fulvio Franchini, Presidente dell’Anpi Provinciale.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, con ingresso libero.