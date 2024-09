È tutto pronto a Bellusco per la Sagra di Santa Giustina. Il tradizionale appuntamento di inizio settembre, partito lo scorso weekend, si appresta tra oggi, sabato 7 settembre, domani e lunedì ad entrare nel vivo con il Palio dei Carri Biblici Fiorati che vedrà contrapporsi i rioni del paese brianzolo.

Tutto pronto per il Palio di Santa Giustina

Il primo appuntamento è fissato per oggi, sabato, a partire dalle 19 con un intrattenimento musicale con il gruppo Rovellasca Drummers. A seguire alle 21 per le vie del centro ci sarà la sfilata dei carri biblici fiorati illuminati, accompagnati dal Corpo Musicale di Busnago. Alle 22 invece in piazza Kennedy il concerto dei "Senza frontiere - Pooh tribute band".

Il meteo incerto allunga i festeggiamenti

Il giorno successivo, domenica 8 settembre, alle 11.15 la Santa Messa Solenne, mentre alle 16 la presentazione pubblica dei carri. Per via delle previsioni meteo avverse, le due sfilate previste alle 17 e alle 21 rimangono incerte e il comitato del palio con l'Amministrazione comunale deciderà direttamente in giornata se confermare o meno le sfilate.

Proprio per via del meteo incerto, il Palio ha deciso quindi di aggiungere una nuova sfilata e posticipare la premiazione nella serata di lunedì 9 settembre, dove è stata prevista proprio una nuova sfilata dei carri biblici fiorati illuminati alle 21, seguita alle 22.15 dall'assegnazione del palio e per chiudere infine lo spettacolo pirotecnico.