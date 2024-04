Tutto pronto per il "Trofeo Carnevale": Velate va in meta con il CT della Nazionale

Primavera fa rima con palla ovale. Almeno a Usmate Velate, dove dal 1982 va in scena il mitico "Trofeo Carnevale". Tutto pronto alla sede del "Velate Rugby" per l’edizione numero 42 di uno dei tornei giovanili di rugby più longevi d’Italia.

Tutto pronto per il "Trofeo Carnevale"

Quest’anno la manifestazione vedrà impegnati bambini e bambine tra i 5 e i 13 anni nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile. Questa edizione è però speciale, perché il numero delle squadre e dei giocatori è quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente, e per questo motivo anche i campi sono diventati due: allo storico campo del "Velate Rugby" si aggiunge anche quello, gentilmente offerto, dell’oratorio di Velate.

Attesi più di 700 atleti

Più di 700 gli atleti provenienti da più di 10 club dislocati tra Lombardia e Piemonte, con una stima di presenze totali nel fine settimana che arriva a 1600 persone. Insomma, questo è un fine settimana che per gli appassionati dello sport, e non, è diventato un appuntamento fisso, con la possibilità di godere più di 50 incontri divisi in due giornate. Il sabato sarà destinato ai piccoli giocatori e giocatrici dell’u6 e ai più grandicelli dell’u12, mentre la domenica sarà dedicata alle partite dell’u8 e dell’u10.

Ci sarà anche il CT della Nazionale

Il grande ospite della prima giornata di torneo sarà Gonzalo Quesada, il Commissario tecnico della Nazionale maschile di rugby reduce dal miglior torneo "6 Nazioni" della storia della Federazione. La partecipazione è stata confermata direttamente dal CT, che in questi giorni ha risposto all'invito della società velatese:

"Sabato 13 sarò con voi per passare un buon momento nel Velate Rugby. Sarà un vero piacere partecipare"

La beneficenza va in meta

Quest’anno, grazie alla collaborazione con le altre realtà presenti nel centro sportivo, sarà possibile partecipare ad attività ludiche all’infuori del rugby. Oltre allo sport l’evento vedrà la partecipazione dell’organizzazione indipendente di "Still I Rise", nata per offrire istruzione e protezione ai minori profughi e vulnerabili, che presenzierà con uno stand.

Il rugby sostenibile

L’intera gestione della struttura e della logistica è affidata al Velate Rugby e ai suoi ragazzi: le categorie più grandi aiuteranno nell’organizzazione intera del Trofeo, in ottica di rispetto e cooperazione, valori fondamentali nel rugby. Anche quest’anno, in pieno rispetto per l’ambiente e per la nostra casa, il Trofeo sarà completamente plastic free, sia per gli atleti che per gli spettatori. Questo è reso possibile anche grazie alla collaborazione con Brianza Acque, che installerà un distributore di acqua da cui sarà possibile riempire borracce e bicchieri portati da casa.