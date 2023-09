Tutto pronto per la 35esima camminata Meda-Montorfano

Conto alla rovescia per la 35esima Meda-Montorfano, la tradizionale camminata attraverso il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea organizzata da Sem - Società escursionisti medesi, Cai Meda e Comitato del Parco regionale Groane - Brughiera.

Domenica 1 ottobre la Meda-Montorfano

L'appuntamento è per domenica 1 ottobre, con partenza da Meda, in piazza Vittorio Veneto, alle 8 e arrivo al lido di Montorfano intorno alle 13/14, per una spaghettata sulle rive del lago. E' necessario iscriversi all'escursione e prenotare i servizi con posti limitati (rientro a Meda in pullman o in treno) al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-35-camminata-meda-montorfano-713721037837. Anche quest'anno il Comune di Meda e la società E-Vai Car Sharing hanno messo a disposizione una vettura elettrica che seguirà tutte le operazioni logistiche lungo il percorso, per agevolare gli attraversamenti stradali in sicurezza e per eventuali emergenze o problematiche che possono coinvolgere i partecipanti. In caso di annullamento per meteo avverso, l’escursione sarà rimandata a domenica 8 ottobre 2023. Durante il pranzo sarà in distribuzione la mappa del sentiero e la nuova maglietta Me-Mo - edizione 2023 con un disegno esclusivo, oltre ad altri gadget e materiali promozionali della Brughiera e del Parco.

Coinvolta anche l'associazione L'Abbraccio

Le offerte libere che saranno raccolte durante la giornata saranno devolute all’Associazione medese L'Abbraccio, che sarà presente alla giornata partecipando alla Mini IN-MO (Inchigollo-Montorfano), con ritrovo alla Cascina Inchigollo a Capiago-Intimiano (Co) alle 10.30 per i ragazzi che segue l'associazione e per le persone che hanno difficoltà a sostenere l'intero percorso ME -MO. Il rientro nel pomeriggio per questo gruppo alla Cascina Inchigollo sarà sempre accompagnato da nostri volontari.

Serata sulla storia del sentiero Meda-Montorfano

Sempre legata alla camminata ME-MO 2023, è programmata la serata "Storia e futuro del sentiero Meda Montorfano", che si terrà martedì 26 settembre alle 21 al Centro Parco Groane-Brughiera Polveriera di Solaro (Mi) con proiezione del documentario sul sentiero Me-Mo prodotto nel 2022.