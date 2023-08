Tutto pronto per la 45esima edizione del Palio di Meda

A Meda manca poco all’inizio della 45esima edizione dell’amatissima manifestazione medese e in città si respira già il clima Palio di Meda che avrà inizio sabato 2 settembre e terminerà domenica 10 settembre.

Le parole dell’assessore Fabio Mariani e del sindaco Luca Santambrogio

Tutto pronto per l’inizio della 45esima edizione del Palio dei ragazzi di Meda che avrà inizio sabato 2 settembre e terminerà domenica 10 settembre con la tradizionale sfilata che quest’anno avrà come tema principale il Made in Italy.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato grande impegno e assiduità non solo in questi mesi ma durante tutto l’anno per mantenere e far vivere questo importante appuntamento per la nostra città. Invito tutti a partecipare in maniera attiva e concreta a una delle più emozionanti creazioni Made in Meda”, ha affermato l’assessore alla Cultura, Fabio Mariani.

Il sostegno alla manifestazione è stato ribadito anche dal primo cittadino, Luca Santambrogio, che ha detto:

”Il Comune conferma e rafforza la sua collaborazione con l’Associazione Palio con un impegno economico e logistico incrementato rispetto agli anni precedenti. Questo a dimostrazione del fatto che la mia Amministrazione ritiene il Palio dei ragazzi la più grande e importante manifestazione medese sia per il coinvolgimento dei cittadini , ma soprattutto per il valore educativo e il senso di appartenenza alla comunità per le nuove come le vecchie generazioni di medesi”.

Il programma

I quattro rioni, Belgora (nella foto, vincitore dell'edizione 2022), Bregoglio, San Giuann e Fameta sono pronti a scendere in campo e a mettersi in gioco nei tradizionali appuntamenti del Palio che avrà inizio sabato 2 settembre con la presentazione del Palio e del quadro, realizzato dall’artista medese Ekaterina Zaitzeva, che verrà donato al rione vincitore. Le serate dedicate ai giochi si svolgeranno invece a partire da domenica fino a giovedì 7 settembre all’interno dell’oratorio Santo Crocifisso. Venerdì 8 settembre, in occasione della festa patronale, si svolgerà la tradizionale processione con partenza alle 20.30 dal Santuario di Meda e si proseguirà con lo spettacolo pirotecnico, sempre all’oratorio Santo Crocifisso. Sabato 9 settembre invece, le quattro contrade prenderanno parte alla gara delle macchinine a pedali e infine, domenica 10 settembre si svolgerà la sfilata e, successivamente verrà decretato il vincitore della 45° edizione del Palio dei ragazzi. Al programma si affiancano poi diverse iniziative quali spettacoli di magia, serate karaoke, tributi e dj set.