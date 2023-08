Tutto pronto per la Fiera di Santo Stefano

Tutto pronto per l’edizione 2023 della Fiera di Santo Stefano. L’appuntamento con le celebrazioni del patrono di Vimercate è, naturalmente, per questo giovedì, 3 agosto. Ricchissimo, come al solito, il programma messo in campo dalla Pro loco... tra sacro e profano, con il patrocinio del Comune.

L'incendio del pallone fiorato

Il via alle 9 con l’apertura degli stand nelle vie e nelle piazze del centro.

Alle 10 uno dei momenti più attesi con la messa nella Collegiata di Santo Stefano aperta dal tradizionale incendio del pallone fiorato. Si tratterà dell’ultima cerimonia da responsabile della Comunità pastorale da don Mirko Bellora che, come noto, da settembre, cederà la guida a monsignor Maurizio Rolla.

Tutti gli altri eventi della giornata

Per tutta la mattina altri eventi in centro, dimostrazioni dei Vigili del fuoco e, alle 11, i saluti istituzionali in piazza Roma. Dalle 11.30 l’apertura dei gonfiabili per i più piccoli e poi via al pranzo con gli stand di "Fiera food»" Immancabili il banchetto per la vendita del dolce "Maisagià" ideato in occasione della Fiera. e la trippa distribuita dal Gruppo Alpini. Alle 15.30 e 16.30 visite guidate alla Collegiata di Santo Stefano. Dalle 16, in piazza Castellana, i giochi di una volta. Dalle 16.30 di nuovo in piazza Santo Stefano per l’anguriata con il Gruppo Alpini. Dalle 16.45 truccabimbi e bolle di sapone. Alle 17 e alle 18 spazio alla cultura con un incontro con lo sceneggiatore e scrittore Alessandro Barone (in piazza Castellana) e con Rossella Moioli che alla libreria «Il Gabbiano» presenterà il libro «Vimercate dalle sette porte». Nel tardo pomeriggio spettacoli di magia, intrattenimento musicale con Rv radio. Alle 20.30 baby dance in piazza Roma; dalle 21 serata musicale e danzante in piazza Castellana e, alle 23.30 gran finale con i fuochi d’artificio.