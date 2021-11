Tutto sulla gravidanza e sul puerperio: l'incontro a Carate il 20 novembre

Incontro in presenza

Per partecipare è necessario prenotare via email ed essere munite di green pass.

Le ostetriche di Carate incontrano le donne: le professioniste dell’ospedale saranno a disposizione di coloro che intendono pianificare una gravidanza, o che ne stanno gestendo già una, o anche di puerpere (se si desidera,

accompagnate dai loro neonati).

Un incontro sulla gravidanza e sul puerperio

“A colazione con l’Ostetrica”, questo il titolo del meeting in programma il prossimo 20 novembre, presso il presidio ospedaliero, al quarto piano, nell’attuale area pediatrica.

Qui saranno predisposte varie postazioni, presso le quali le operatrici tratteranno temi inerenti le diverse fasi della gravidanza e del puerperio, ad esempio basso rischio ostetrico, rebozo (tecnica di contenimento del dolore in travaglio e di rilassamento muscolare), principali rimedi naturali per i disturbi della gravidanza, allattamento al seno e di altro ancora.

Prenotazione, turni e green pass

L’iniziativa è organizzata nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di COVID-19. Le donne, naturalmente, dovranno essere munite di green pass.

Saranno organizzati due turni, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, ciascuno dei quali potrà prevedere la partecipazione di un massimo di 25 donne. Nel corso dell’evento ogni donna riceverà una piccola colazione o

merenda. Per partecipare occorre iscriversi (sino al 10 novembre) inviando una mail all’indirizzo ostetriche.carate@asst-brianza.it