Ucraina, Varedo e Limbiate impegnate nei ricongiungimenti. Supporto ai residenti che devono accogliere i parenti in fuga dal Paese in guerra, iniziativa di pace della parrocchie e incontro del centrosinistra

Anche le Amministrazioni comunali di Varedo e Limbiate si mobilitano per aiutare i residenti di nazionalità ucraina al fine di favorire i ricongiungimenti con i loro parenti che lasciano il Paese in guerra. "In questi giorni sto convocando le famiglie per un incontro in modo da capire le loro reali esigenze e supportarle nell’organizzazione dell’arrivo dei parenti dall’Ucraina - ha spiegato il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo - cercheremo di aiutarle anche dal punto di vista economico e con la collocazione temporanea in abitazioni". A Limbiate, dove gli ucraini sono un centinaio, da ieri sera, lunedì, il Municipio e Villa Mella saranno illuminati di giallo e blu, colori dell’Ucraina. "Non lo abbiamo fatto prima perché si tratta di un lavoro che può essere svolto unicamente dai tecnici, quindi prima di lunedì non era possibile" ha specificato Romeo.

A Varedo proposta di Fratelli d'Italia

La proposta di favorire i ricongiungimenti famigliari tra residenti e parenti in arrivo dall'Ucraina è stata avanzata a Varedo dal capogruppo di Fratelli d’Italia Pasquale Lamanna. La proposta è stata sottoposta alla Giunta e l'assessore ai Servizi al cittadino, Matteo Figini, si sta muovendo con gli uffici per capire quali soluzioni potrebbero essere offerte: "La strada non è semplice e gli strumenti pochi, ma tutta l'Amministrazione è vicina ai cittadini ucraini che ad oggi risultano essere una sessantina".

Iniziativa del centrosinistra

Oggi, martedì 1 marzo nella sede del centrosinistra, in via via Umberto I numero 25, incontro pubblico "Fermiamo la guerra in Ucraina". Alle 21 saranno presenti i senatori Roberto Rampi e Alessandro Alfieri, oltre ad Alfredo Luis Somoza, presidente di Icei (Istituto cooperazione economica internazionale). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta sui social. L'iniziativa è organizzata da SìAmo Varedo, Pd, Articolo Uno e Psi

Preghiere per la pace con la comunità pastorale

La comunità pastorale Maria Regina degli Apostoli invita a pregare per la pace. Al suono della campana alle 21, il parroco don Paolo Villa invita i fedeli è mettere un lumino alla finestra e recitare una preghiera a Maria Regina della pace. Mercoledì 2 marzo, alle 20,45 appuntamento in piazza della chiesa Santi Pietro e Paolo. Domenica alle 17 la comunità di riunirà in preghiera in parrocchia alla Valera.