Uffici comunali, cambiano i giorni di apertura: la minoranza non ci sta. "Insieme si può" contro la decisione dell'Amministrazione di Cornate di chiudere gli sportelli il sabato.

Nuovo anno, vecchie polemiche. Non si placa lo scontro tra opposizione e maggioranza, di nuovo ai ferri corti. Al centro della contesa la decisione dell’Amministrazione di chiudere gli sportelli comunali il sabato.

"Negare ai cittadini la possibilità di recarsi in Comune il sabato è molto grave - attacca il capogruppo Gabriele Beretta - Per chi lavora fuori città era un’importante occasione che ora viene meno. Bisognerà prendere qualche ora di permesso dal lavoro".

Agli attacchi della minoranza ha prontamente risposto il sindaco di Cornate Giuseppe Felice Colombo, che ha spiegato le ragioni della decisione presa dalla sua Amministrazione.

"Si tratta dell’ennesima polemica sterile - replica il sindaco Giuseppe Felice Colombo - Ci siamo mossi in questa direzione per prima cosa per rispettare i diritti dei dipendenti. In secondo luogo per adeguarci alla linea scelta da molti altri Comuni del territorio, aumentando comunque le ore di apertura in settimana con l’aggiunta di due pomeriggi. Dalla nostra, poi, possiamo contare su un sistema informatico di primissimo piano, che ormai permette ai cittadini di richiedere quasi tutti i documenti comodamente da casa".