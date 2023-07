Gli Uffici comunali di Concorezzo e anche la biblioteca garantiranno le regolari aperture senza variazioni di giorni e di orari per tutto il periodo estivo, agosto compreso.

Uffici Comunali e biblioteca sempre aperti anche ad agosto

Una scelta, quella dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Capitanio, di non variare aperture ed orari, che rappresenta la volontà di garantire i servizi alla cittadinanza in modo continuato.

Non si tratta di una novità. A Concorezzo gli uffici comunali e la biblioteca, anche nel corso dell’anno, non chiudono nemmeno per i ponti grazie a una gestione dei turni di lavoro studiata proprio per garantire la continuità di tutti i servizi alla cittadinanza.

“Abbiamo deciso di confermare gli orari ordinari di apertura degli uffici e della biblioteca anche nel mese di agosto certi della necessità di garantire i servizi (anche quelli culturali) ai nostri cittadini - ha precisato il sindaco Mauro Capitanio.

Una garanzia, per tutto l'anno