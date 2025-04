Il Comune di Desio informa che l’attività degli uffici comunali sarà sospesa venerdì 2 maggio a eccezione della Biblioteca Civica e dei servizi di polizia mortuaria e di pronto intervento della polizia locale.

Uffici comunali, variazioni e chiusure in programma per il 2 maggio

Come avvenuto negli scorsi anni, l’affluenza di pubblico nelle giornate in prossimità di festività e/o ponti, nel caso specifico in occasione del 1 maggio, Festa dei Lavoratori, è fortemente ridimensionata e pertanto la chiusura degli uffici comunali - fatti salvi i servizi essenziali - non avrebbe ricadute negative sull’utenza come già sperimentato positivamente in precedenza.

Polizia locale

Nella giornata del 2 maggio sarà chiuso anche l’ufficio verbali della polizia locale con sede in via Partigiani d’Italia 7 (negli altri giorni è accessibile su appuntamento). Il servizio di pronto intervento sarà sempre attivo, sia al mattino che al pomeriggio, anche nei giorni indicati contattando lo 0362/638818 o tramite il citofono esterno al comando.

Biblioteca

La Biblioteca Civica sarà fruibile dall’utenza nei consueti orari di apertura al pubblico. Venerdì 2 maggio sarà aperta dalle ore 9 alle 12:30 e dalle ore 14 alle 18:30.

Polizia mortuaria

Sarà attivo regolarmente anche il servizio di polizia mortuaria, l’ufficio sarà aperto per gli operatori dalle ore 9:30 alle 10:30.

Sportello Afol

Sarà chiuso invece al pubblico lo sportello Afol Monza e Brianza.