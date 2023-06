Ufficio postale chiuso fino a settembre

Ufficio postale di via Trento e Trieste a Biassono chiuso per oltre due mesi, da mercoledì 28 giugno 2023 fino al 12 settembre. Ad annunciarlo è una nota della dirigenza della filiale di Monza, che informa la cittadinanza dell'imminente chiusura.

Ufficio postale chiuso

"La chiusura della filiale di via Trento e Trieste è dovuta all'avvio dei lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Carta dei Servizi di Cittadinanza digitale" si legge nella comunicazione del Comune. Un intervento necessario di ammodernamento della filiale ma che inevitabilmente solleverà problemi e disagi tra i cittadini, che fino a metà settembre dovranno fare riferimento ad altre sedi.

Le alternative

Le alternative sono recarsi a Sovico, presso l'ufficio postale in piazza Garibaldi 17, il più vicino a Biassono, aperto dal lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza intestata in giacenza ed effettuare operazioni eseguibili in circolarità ovvero conto corrente e libretto postale). Oppure a Lissone in piazza De Gasperi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di Atm h/24. Salvo imprevisti l'ufficio postale di Biassono riaprirà il 13 settembre.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 27 giugno 2023.