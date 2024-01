Piantato un ulivo nel Parco della Pace del quartiere Sant'Ambrogio di Seregno. La semplice cerimonia alla presenza del sindaco e delle forze politiche in Consiglio comunale.

Piantato un ulivo nel Parco della Pace

Nella mattinata odierna, sabato 13 gennaio, un messaggio di non violenza si è levato dal parco di via Marzabotto con la piantumazione di un ulivo. Erano presenti il sindaco Alberto Rossi e la Giunta comunale, numerosi consiglieri comunali di maggioranza e minoranza oltre al Comitato di quartiere Sant'Ambrogio, al vicario parrocchiale di Sant'Ambrogio don Fabio Sgaria e agli studenti del liceo Parini, che hanno aperto la cerimonia con la lettura di alcuni pensieri di Gandhi.

L'iniziativa di Luca Colombo

L'iniziativa è nata da una proposta da Luca Colombo, referente locale del Movimento 5 Stelle, e raccolta dall'Amministrazione comunale. "Grazie per aver condiviso il comune desiderio di una riflessione sulla pace. Occorre riscoprire il valore della pace ripartendo da noi stessi", ha detto Colombo, richiamando l'importanza del dialogo e del confronto, "così saremo di esempio per un mondo diverso". Accanto al piccolo ulivo un cartello con un messaggio che ricorda "il gesto di concordia e fratellanza contro ogni forma di guerra e di violenza ancora presenti nel mondo".

Costruire la pace nei rapporti quotidiani

Il sindaco, Alberto Rossi, ha sottolineato quanto sia importante costruire la pace "nei rapporti in famiglia, al lavoro e in tutti i mondi della nostra quotidianità. La pace è qualcosa per cui ci si impegna e il segno dell'ulivo, che è un albero resiliente anche in condizioni climatiche avverse, rende più vero che il parco possa essere chiamato Parco della pace. Due anni fa non ci sarebbe mai venuto in mente che potessimo parlare di guerra, invece siamo di frante al conflitto in Ucraina e fra Israele e Palestina".