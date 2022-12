Ultima camminata dell'anno e brindisi con il Gruppo di cammino. I cinquanta partecipanti hanno ricevuto la visita del sindaco Alberto Rossi e dell'assessore Laura Capelli

Una bella camminata in compagnia e poi il brindisi per augurarsi buon Natale e arrivederci al 2023. Martedì il Gruppo di cammino di Seregno ha organizzato l'ultima passeggiata dell'anno: all'iniziativa hanno partecipato una cinquantina di persone. E dopo un po' di sano movimento, la comitiva ha fatto tappa al Bar Ceredo per un brindisi che ha visto anche la partecipazione del sindaco Alberto Rossi e dell'assessore alle Politiche sociali Laura Capelli.

I saluti del sindaco

Nel suo discorso di saluto, il primo cittadino ha elogiato l'impegno del Gruppo di cammino. "Questa è una bellissima iniziativa che mette insieme l'attività fisica e lo stare bene insieme - ha premesso - Dopo il Covid la tentazione è di invecchiare sul divano, invece tutto quello che ci fa muovere e fare gruppo va sempre valorizzato".

L'incoraggiamento a continuare e gli auguri

Il sindaco Rossi ha incoraggiato il Gruppo a continuare anche per i prossimi anni, cercando di coinvolgere altre persone. "Stare insieme in salute ed evitare il rischio della solitudine è sicuramente l'aspetto meritevole di questo Gruppo - ha aggiunto - So che le feste sono un momento bello ma a volte porta un po' di nostalgia e malinconia. Tutto l'anno triboliamo per mille impegni, ma alla fine l'unica cosa che conta e che ci rimane è il bene che vogliamo alle persone più vicine a noi e il bene che ci vogliono le persone più care. Vi auguro di cuore di vivere queste feste di Natale con il massimo della gioia e della serenità e con le persone a cui vogliamo più bene"