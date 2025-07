Ultima campanella, dopo 40 anni dietro alla cattedra, per quattro maestre del Lesmese

Meritata pensione

Meritato riposo per Lucia Riboldi, Giuliana Magni, Luisella Ergnini e Chiara Cogliati

C'è un momento nella vita di ogni insegnante in cui i banchi vuoti dell'aula diventano improvvisamente eloquenti, silenzi che vanno dritti al cuore e che parlano di voci che non ci sono più, di risate che riempivano l'aria, di piccole mani alzate per fare domande. L’istituto comprensivo lesmese saluta quattro insegnanti, o meglio, quattro pilastri che, a modo loro e seppur con percorsi diversi, hanno scritto pagine importanti nei vari plessi scolastici di Lesmo, Camparada e Correzzana a contatto con diverse generazioni di piccoli.

La lunga carrellata di maestre che raggiungono la pensione non può che partire da chi si è dedicata ai piccolissimi. Lei è Lucia Riboldi, storica maestra della scuola dell’infanzia di Correzzana.

Lucia Riboldi (scuola dell'infanzia Correzzana)

"Io sono arrivata in paese nel 2007 ma insegno nella scuola dell’infanzia dal 1980 e quest’anno festeggio 45 anni di attività - ha sottolineato la maestra Lucia, 63 anni, originaria di Biassono, con un pizzico di emozione - Iniziai ad insegnare, come supplente, sia a Biassono che a San Giorgio al Parco dedicandomi al pre e post scuola. Successivamente ho svolto molte supplenze a Macherio, Sovico, Arcore (per ben 12 anni), e 2 anni a Carugate. E poi, nel mio lungo curriculum, ho anche sei anni trascorsi in una scuola privata a Canonica di Triuggio. Infine, come detto, 18 anni qui a Correzzana. Lascio un pezzo del mio cuore, stare con i bambini è la mia vita. Qui ho ritrovato la gioia di vivere i primi e gli ultimi giorni di scuola. Mi mancheranno molto i bambini e le colleghe. Dal primo settembre mi dedicherò alle cure della mamma anziana e dello zio 91enne".

Luisella Ergnini (scuola primaria Lesmo)

Invece la scuola primaria "Manzoni" di Lesmo, la scorsa settimana, ha salutato l’arcorese Luisella Ergnini, insegnante per oltre 40 anni e la collega Giuliana Magni che ha insegnato per oltre 8 lustri ininterrotti alla scuola elementare di Lesmo.

"Il mio percorso professionale è molto variegato ed è durato tanti anni - ha sottolineato la 63enne Luisella Ergnini - Prima di entrare in ruolo ho affrontato ben 13 anni di precariato, pieno zeppo di supplenze, partendo dagli anni ‘80. Prima di approdare a Camparada, nel 1997, dove ho insegnato per 19 anni e poi a Lesmo (gli ultimi 9 anni di insegnamento), ho lavorato in diverse scuole di Arcore e poi anche Imbersago per altri 5 anni. Ora inizia un nuovo capitolo della mia vita e mi dedicherò alla mia mamma anziana e a curare il mio nipotino".

Giuliana Magni (scuola primaria Lesmo)

"Io sono entrata in ruolo all’età di 19 anni - ha sottolineato la villasantese Magni che proprio ieri, lunedì, ha compiuto 62 anni - Ho iniziato ad insegnare proprio nel io paese per un paio di anni prima di approdare a Lesmo nel 1985 fino ad oggi. Ricordo ancora che iniziai ad insegnare nel vecchio plesso di piazza Dante prima di approdare nella nuova scuola. Mi sono trovata veramente bene con i ragazzi e, soprattutto, con le colleghe. Ricordo ancora con affetto le maestre Carmen, Katya, Donatella, Eugenia che hanno condiviso un percorso importante con me. Insomma Lesmo è diventato luogo di lavoro e luogo di vita. Ora si gira pagina e lascerò maggiore spazio al tempo. Non ero stanca di insegnare ma sento che è arrivato il momento di dedicare tempo per me stessa".

Chiara Cogliati (scuole primarie di Camparada e Correzzana)

A lasciare l’incarico di insegnante anche Chiara Cogliati, storico pilastro della scuola camparadese.