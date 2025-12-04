Ultima campanella dopo 40 anni, l’omaggio di Correzzana a due storiche insegnanti

C’è un momento nella vita di ogni insegnante in cui i banchi vuoti dell’aula diventano improvvisamente eloquenti, silenzi che vanno dritti al cuore e che parlano di voci che non si odono più, di risate che riempivano l’aria, di piccole mani curiose alzate per fare domande.

Ieri sera, mercoledì 3 dicembre 2025, il Consiglio comunale di Correzzana, poco prima dell’avvio dei lavori dell’Assise, ha reso omaggio a Lucia Riboldi, residente a Biassono, e Chiara Cogliati, residente a Camparada. Due storiche insegnanti, due pilastri, che con la loro dedizione e la loro passione hanno scritto pagine importanti nel mondo scolastico correzzanese, aiutando intere generazioni a crescere e ad intraprendere diversi percorsi di vita.

Una targa, un mazzo di fiori… e tanta riconoscenza

Per loro una targa ricordo consegnata direttamente dal sindaco Marco Beretta, un mazzo di fiori ma, soprattutto, tanta gratitudine e riconoscenza. E tra il pubblico non potevano mancare le loro ex colleghe con le quali Riboldi e Cogliati hanno percorso un bel tratto di strada della loro attività professionale.

Lucia Riboldi

Riboldi, storica maestra della scuola dell’infanzia comunale di Correzzana, arrivò in paese nel 2007.

“Ma ho insegnato nella scuola dell’infanzia dal 1980 e quest’anno, prima di andare in pensione, ho festeggiato 45 anni di attività – ha sottolineato la maestra Lucia, 63 anni, originaria di Biassono, con un pizzico di emozione – Iniziai ad insegnare, come supplente, sia a Biassono che a San Giorgio al Parco dedicandomi al pre e post scuola. Successivamente ho svolto molte supplenze a Macherio, Sovico, Arcore (per ben 12 anni), e 2 anni a Carugate. E poi, nel mio lungo curriculum, ho anche sei anni trascorsi in una scuola privata a Canonica di Triuggio. Infine, come detto, 18 anni qui a Correzzana. Lascio un pezzo del mio cuore, stare con i bambini è la mia vita. Qui ho ritrovato la gioia di vivere i primi e gli ultimi giorni di scuola. Mi mancano molto i bambini e le colleghe”.

La storia di Chiara Cogliati

Qualche mese fa a lasciare l’incarico di insegnante è stata anche Chiara Cogliati, storico pilastro della scuola camparadese che però ha insegnato per alcuni anni anche a Correzzana, terminando in paese il suo ricco curriculum scolastico.